Из 114 предприятий под управлением министерства обороны 24 закончили второй квартал 2021 года с совокупным чистым убытком в 12,5 млн грн. Об этом пишет проект Марлин со ссылкой на данные, полученный от министерства по журналистскому запросу.

За аналогичный период в прошлом году госкомпании Минобороны получили 8,4 млн грн убытков, добавляют в Марлин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В топ-5 убыточных предприятий вошли: концерн Военторгсервис, предоставляющий услуги кейтеринга, аренды, гостиничные услуги и т.д. с чистым убытком в 4,6 млн грн .

Черкасский автомобильный ремонтный завод – 3 млн грн. Сколевский военный лесхоз – 2,1 млн. грн. ГП База ремонта техники – 570 000 грн. ГП Инвестжилье, которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества – 461 000 грн.

Также в Минобороны перечислили причины убыточности своих предприятий.

В частности, концерн Военторгсервис не выиграл ни одного лота в тендерах. На финансовый результат повлияло также уменьшение товарооборота торговли и общественного питания.

Сколевский военный лесхоз сократил объемы продаж продукции из-за отсутствия согласования лесного фонда на 2020-2021 годы, а также из-за отсутствия сырья и потери рынка сбыта.

Причиной убыточности ГП Инвестжилье стало уменьшение заказов на непрофильные для предприятия работы, а именно изготовление металлических конструкций и ремонт автомобильной техники.

ГП База ремонта техники сейчас находится в процессе реорганизации путем присоединения к ГП Киевское управление механизации и строительства.

За 2020 год убытки предприятий Минобороны составили 21,7 млн грн, напоминают в Марлин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.