По состоянию на субботу, 12 февраля, только Полтавская область осталась на желтом уровне эпидемической опасности.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Уровень заболеваемости в этой области составляет 1050 на 100 тыс. населения, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Читайте также: Локдауна из-за Омикрона в Украине не будет — Ляшко

При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Луганская и Хмельницкая области.

Остальные области – на оранжевом уровне эпидемической опасности.

Читайте также: Кузин рассказал о трех вариантах дальнейшей вакцинации от COVID-19

Как сообщал Укринформ, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев коронавирусной болезни.