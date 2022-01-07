Скриншоты с поздравлениями нардепа разлетелись по сети, но подтверждения их подлинности нет
Николай Тищенко. Фото: коллаж «Сегодня»
В Cети и СМИ появились сообщения о том, что народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко поздравил всех с Пасхой на Рождество. В качестве доказательства они публикуют два скриншота с постами на Facebook.
Однако, на странице у Тищенко только одна версия – правильная.
Тищенко поздравляет с Пасхой. Фото: скриншот
Тищенко поздравляет с Рождеством. Фото: скриншот
Сообщается, что нардеп удалил пост, заметив ошибку, а затем написал новый. Так как Тищенко не оставил в Facebook никаких следов, эту информацию нельзя проверить.
Но учитывая, что нардеп ранее уже допускал оговорки и опечатки, например называл Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – праздником, новый ляп показался действительно правдоподобным.
Опровержения от Тищенко на этот счет не было. Мы, к сожалению, никогда не узнаем, реальная это ситуация или фейк, но это не помешало СМИ, Telegram-каналам и блогерам в соцсетях в очередной раз высмеять Тищенко.
Конфузы Тищенко
- В кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры. Журналисты «Сегодня» сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.
- Кроме того, недавно Тищенко облажался из-за вопроса журналистки.
- Ранее нардеп Тищенко, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался, ответил – ковидом.