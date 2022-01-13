СЕО Freedom Holding Corp. 34-летний Тимур Турлов стал бизнесменом 2021 года по версии Forbes Kazakhstan. Редакция издания сделала выбор единогласно.

В 2021 году Турлов активно развивал купленный в 2020 году АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Его банк стал первым в Казахстане, внедрившим цифровую ипотеку, которая позволяет оформить ипотечный заем за 24 часа без сбора документов и физического взаимодействия с менеджерами банка. В августе СЕО Freedom Holding Corp. представил проект цифровой ипотеки премьер-министрам Казахстана и России, а в конце октября рассказал о нем президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Тимур Турлов в прошлом году также начал строить финансовую экосистему холдинга. Тогда предприниматель говорил, что базироваться экосистема будет на четырех блоках: 1) взаимодействие между компаниями внутри холдинга. Клиент получит доступ через приложение к платежам, банковским картам, депозитам, финансовым и нефинансовым активам, в том числе инвестициям и портфелю ценных бумаг, страховым и прочим услугам; 2) интеграция с госсервисами и базами данных; 3) электронная коммерция; 4) lifestyle-сервисы.

По его словам, результатом интеграции экосистемы станет super app — многофункциональное приложение, с помощью которого клиенты смогут получать услуги эффективнее, быстрее и дешевле.

Турлов запустил также сеть магазинов розничной продажи смартфонов и аксессуаров Freedom Mobile World. Бизнесмен в конце года рассказал о планах купить агрегатор онлайн-платежей PayBox.money и сервис покупки билетов Тикетон, которые войдут в экосистему холдинга.

Предприниматель в 2021 году инвестировал в стартапы. В июне сообщалось, что финансирование на $1 млн от СЕО Freedom Holding Corp. получил казахстанский стартап Cerebra. Компания занимается разработкой программного обеспечения по диагностированию раннего инсульта.

В декабре Турлов вошел в состав инвесторов международной IT-компании Relog. Размер его венчурных инвестиций составил $700 тыс., из которых $350 тыс. вложены в капитал Relog и на $350 тыс. подписан опцион на покупку доли в компании при ее оценке в $10 млн. Компания занимается разработкой облачных решений. У Relog есть продукт Transport Management System, который сокращает транспортные расходы и помогает в управлении логистикой.

В апреле 2021 года сообщалось, что Тимур Турлов вошел в рейтинг богатейших людей мира – The Richest in 2021 американского Forbes. Тогда его состояние издание оценило в $2,1 млрд. Бизнесмен находился на 1 517-й позиции. По данным на 13 января Forbes Real Time Billionaires, Турлов располагается уже на 1 123-й позиции с состоянием в $2,9 млрд.

Тимуру Турлову принадлежит 72% Freedom Holding Corp.Также он владеет долями в АО «БАСТ», Chocofamily Holding, Arbuz Group, Naimi.kz. Freedom Holding Corp. осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance.

Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в Алматы, а ее административные офисы – в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, в Великобритании, на Украине и в США. Простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже.

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