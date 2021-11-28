Страхи перед новым вариантом коронавируса «Омикрон» и экономическими последствиями новой волны пандемии обрушили сегодня курсы акций на Тель-авивской бирже. Новости последних дней вернули инвесторов к ужасным дням локдаунов 2020 года.

Из 125 акций, торгуемых на ТА бирже, подорожали лишь две, и обе связаны с медициной: одна компании Bonus BioGroup, разрабатывающая лекарство от коронавируса, и вторая BATM, торгующая тестами по обнаружению коронавируса. Все остальные были в «красном». Самое сильное падение переживают акции гостиничной сети «Фатталь», которой принадлежат десятки гостиниц в Израиле и за рубежом. После 10 утра ее акция упала на 10,5%.

То же самое, может быть в меньших масштабах, происходит со всеми ведущими компаниями: «Делек» потеряла 8,8%, инвестиционный фонд «Альтшулер-Шахам» 4,4%, Селком 4,2%, компании торговых центров «Газит Глоб» и «Мелинсон» 5,2% и 3,5%.

Валютные торги возобновятся в понедельник и ожидается резкий взлет доллара и евро. Эта тенденция началась еще до известий о появлении нового варианта коронавируса, но шекель особенно заметно ослаб с четверга. За сутки с 25 по 26 ноября евро подскочил с 3,52 до 3,6 шекеля, а доллар с 3,13 до 3,18.

2022 год бюудет трудным для инвесторов на фоне нестабильности, вызванной появлением новых штаммов вируса, перебоев в цепочках поставок на мировом рынке и замедления роста, который начался после выхода экономики из локдаунов в 2021 году, отмечает аналитик газеты The Marker Ким Лагзиэль. Согласно прогнозам экспертов Goldman&Sachs, которых она цитирует, только во второй половине 2022 года мировая экономика

начнет видеть свет в конце туннеля.

Всю первую половину года инфляция будет расти. Она замедлится только с будущего лета.

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