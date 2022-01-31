25 потерянных дней ежегодно

По итогам 2020 года Киев занял 7-е место в антирейтинге городов мира с самыми большими пробками на дорогах. Этот антирейтинг ежегодно обнародует всемирно известная компания TomTom, анализирующая трафик в 416 городах мира. Кстати, от перегрузки машинами страдает не только Киев.

В топ-25 этого печального списка вошли еще три украинских города: Одесса (11-е место), Харьков (13-е место) и Днепр (22-е место).

По подсчетам TomTom, только 48 дней в году по дорогам Киева можно передвигаться свободно. В остальное время статистика не перспективна: в пробках водители и пассажиры тратят от 20 до 30 минут ежедневно. В прошлом году набежало 207 таких часов. Если перечислить на 8-часовой рабочий день, то получится 25 потерянных дней.

Нужно еще подороже?

Хотя бы частично эту проблему должно было решить повышение тарифов на парковку, особенно в центре столицы. Оно преследовало цель не столько увеличить поступления в городской бюджет, сколько уменьшить количество поездок на авто в центр города и стимулировать использование других средств передвижения.

К сожалению, добровольно отказаться от постоянных поездок на собственном автомобиле и больше пользоваться общественным транспортом и сервисами райд-хейлинга готов мизерный процент водителей.

По данным исследования OLX, только 12% человек согласились бы с ограничениями на въезд машин в центр города. К тому же нужно помнить: одно дело — сказать «соглашаюсь с ограничениями» во время опроса, а совсем другое — действительно не садиться за руль.

Как показывает опыт китайского города Ханчжоу, увеличение тарифов на парковку в 2,5 раза вынуждает 10,5% водителей отказаться от поездки в центр, а увеличение тарифов в три раза побуждает уже 22,5% владельцев авто пользоваться альтернативными видами транспорта.

Водителей не удивило, что летом в Киеве тарифы на парковку в центре повысили в 3,5 раза, поскольку их не пересматривали с 2009 года. Так что на трафик это повлияло несущественно.

Лишь частично компенсировало инфляцию и девальвацию национальной валюты. Просто вспомните, каким в 2009 году был курс доллара по отношению к гривне: что можно было купить на 10 грн тогда, и что на 35 грн можно купить сейчас?

Поэтому выскажу непопулярное мнение: тарифы на парковку в центре нужно дальше повышать! Меньше машин = менее интенсивный трафик = меньше выбросов CO2 = более чистый воздух.

Иногда звучит мнение, что повышение тарифов на парковку лоббируют сервисы такси и райд-хейлинга, которым вроде бы выгодно, чтобы в центр города ехало меньше машин и соответственно рос спрос на их услуги. Это не так, ведь это только одна сторона медали.

Чем дешевле будет парковка (особенно в центре), тем меньше будет свободных паркомест и тем сложнее будет отыскать «кусочек пространства», где можно поставить свое авто.

По данным компании «А+С Украина», почти треть автомобилей, находящихся в пробках, собственно ищут паркоместо.

Следовательно, трафик на дорогах будет становиться все более интенсивным, а сервисы райд-хейлинга, соответственно, будут чаще применять повышающие коэффициенты — поездка для пользователя станет еще дороже.

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Если парковка будет дорогой, больше людей задумается о том, что «доехать до места назначения + оплатить парковку + вернуться домой» будет стоить дороже, чем «доехать до места назначения на такси и вернуться домой на такси».

Высоких тарифов недостаточно

Но именно только удорожание парковки не поможет ситуации. Власти города должны уделять больше внимания развитию транспортной инфраструктуры, освобождению Киева от транзитного транспорта и улучшению работы общественного транспорта.

Далеко ходить не надо: Киев и Берлин — города с подобным дорожным трафиком. Но в Берлине 9 веток «подземки», а в Киеве — три. Кроме того, в столице Германии функционирует еще 16 веток наземного метро S-bahn. Поэтому о схожести транспортной инфраструктуры говорить не приходится.

Радует тот факт, что в последнее время в столице наконец-то осознали масштаб проблемы и начали искать ее решение. В октябре мэр Киева Виталий Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики столицы.

По его словам, сейчас идет строительство первой очереди перехватывающих паркингов (всего их должно быть 12). Пять из них уже работают: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, проспекте Глушкова и Сырце.

Но ведь водители должны не только полагаться на власть, но и менять свое поведение. Нам не хватает настоящей культуры движения на дороге, культуры парковки.

Все мы хотим, чтобы у нас было так, как в Европе или в США, но для этого не хватает необратимости наказания. Тамошняя культура вождения формировалась годами благодаря высоким штрафам.

Оставленную посреди тротуара машину в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке эвакуируют уже через 5 минут и выпишут штраф, который больно ударит по кошельку.

Для ярых нарушителей повышается стоимость страховки, а это дополнительные $1200−2500 в год. Кроме того, многие работодатели требуют от водителя чистой «истории» при трудоустройстве.

Сейчас в Киеве не хватает инспекторов по парковке и эвакуаторам, но прежде всего — высоких штрафов и неизбежности наказания. Меня удивляют «акции» типа «Оплати штраф за нарушение ПДД в течение 10 дней — получи скидку 50%».

Водители быстро сообразили и подсчитали: если платить только штраф, а не оплачивать стоимость парковки в сутки, то ежедневно можно экономить от 20 до 140 грн, в зависимости от зоны парковки.

К тому же штраф могут и не выписать, ведь инспекторов все же не хватает. Эту ситуацию нужно исправлять.

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Культура парковки не сформируется сама по себе, хотя в последнее время ее уровень в столице немного повысился. Хотя впереди еще достаточно много работы, я искренне надеюсь, что ситуация на дорогах Киева будет улучшаться в будущем.

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