Исполняющий обязанности министра иностранных дел «Исламского Эмирата Афганистан» (ИЭА) Амир Хан Муттаки прибыл в Турцию по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сегодня, 9 марта, сообщило внешнеполитическое ведомство «Талибана» (организация запрещена в РФ) .

Представитель МИД «ИЭА» Абдул Кахар Балхи сказал, что министр примет участие в дипломатическом форуме в Анталии, встретится с высокопоставленными делегациями из разных стран и обсудит ситуацию в Афганистане. По словам Балхи, форум «Перекодирование дипломатии» пройдет с 11 по 13 марта.

На форуме ожидается выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего последует дискуссия с участием министров иностранных дел и высокопоставленных делегаций из других стран.