Инвесторы распродают ценные долговые бумаги США, но куда более сильный удар могут нанести Китай и страны Южной Америки

В 2020 году мир застыл в глобальном локдауне. На улицах крупнейших городов было пусто, производства останавливались, а миллионы людей теряли рабочие места. Казалось, что мы стоим на пороге невиданного ранее экономического кризиса, но вместо этого крупные компании рапортовали о сверхдоходах. В Европе и США правительство пыталось стимулировать покупательскую способность населения, выделяя кредиты под низкие проценты, а во многих случаях деньги шли в качестве безвозмездной поддержки. Результаты 2020 года превысили все самые оптимистичные ожидания, ведь мировая экономика выросла несмотря на то, что беднейшие страны планеты оказались на грани выживания. Ещё более впечатляющим должен был стать 2021, ведь доходы крупнейших транснациональных компаний росли, а миллиардеры чуть ли не каждый день становились всё богаче. Всё испортила статистика ФРС, которая поведала нам о том, что самая крупная экономика мира больна.

Даже эксперты затрудняются сказать, насколько всё плохо, ведь мы знаем только детали, тогда как основные параметры доступны ограниченному количеству лиц. И всё же, инфляция за 2021 год превысила 8.5%, что стало рекордом за 40 лет, а государственный долг с лёгкостью перевалил за 30 триллионов долларов. Реалисты пишут, что на самом деле никакого роста экономики не было, ведь повышение биржевых индексов и раздутые технологические пузыри – это явно не признак здоровой экономики, но всё это уже не так важно, ведь на кону роль доллара в мировой экономике.

Согласно некоторым данным, в настоящее время мы становимся свидетелями резкого падения рынка американских долговых облигаций. Цифра достигает 11.1% и стала рекордной с 1080 года. Эксперты заговорили о приближающейся рецессии, ну а действия ФРС выглядят по меньшей мере несерьёзными. Вполне возможно, что ведомство пытается избежать резких потрясений, поэтому поднимает ставку по кредитам медленно. Вчера показатель вырос до 1%, но в текущих условиях этого явно недостаточно. Инфляция усиливается, а налицо недооценка всей опасности происходящих событий. Дядюшка Сэм всё ещё полагает, что держит ситуацию под контролем, вот только это не так.

Европа устала платить по американским счетам, а в Азии и Южной Америке царят нехорошие настроения. Проблема в том, что немалая часть золотовалютных резервов там хранится в тех самых американских долговых обязательствах, которые США отказались исполнять перед Россией. Никто не хочет стать следующим, поэтому мы находимся на пороге большой распродажи. Кто первым начнёт сбрасывать трежерис, большой вопрос, ведь никому не хочется ссориться с США, но остаться ни с чем, хочется ещё меньше. В неприятном положении находится Китай, являющийся держателем ценных бумаг на 1.1 триллиона долларов. Кстати, а вы знали, что в 2021 году американское правительство всерьёз рассматривало аннулирование обязательств перед Китаем на 1.1. триллиона долларов в качестве компенсации за распространение коронавируса?

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Одна из главных проблем состоит в том, что никто не знает, что брать вместо долларов. Заменить американскую национальную валюту на китайскую – это не выход, но вариантов не так уж и много. Есть мнение, что ключевое влияние на происходящие изменения внесёт победа или поражение России в противостоянии с западными санкциями. Если правительство РФ сможет выработать долговременную стратегию развития, то гегемонии доллара придёт конец. Уже сегодня на трежерис смотря как на горящую картошку, но всё может измениться, ведь дядюшка Сэм в любой момент может накачать мир ещё 9 триллионами долларов. Источник.



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