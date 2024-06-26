Европейский суд удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского об исключении его из санкционных списков ЕС, пишет Reuters.

Как пишет издание, Пумпянский был впервые включен в список в марте 2022 года, когда он был председателем совета директоров мирового производителя стальных труб ТМК и президентом и членом совета директоров российского инвестиционного банка «Синара».

Утверждалось, что «обе компании поддерживают и получают выгоду от сотрудничества с властями Российской Федерации и государственными предприятиями, включая российские железные дороги, «Газпром» и «Роснефть», которые приносят Москве значительные доходы.

Однако теперь в своем решении суд заявил, что Совет ЕС не смог обосновать значимость Пумпянского в России после того, как он покинул две свои ключевые должности.

«(Пумпянский) утверждает, что, поскольку он продал свои акции ТМК и Группы Синара в марте 2022 года, он в настоящее время является всего лишь частным лицом и больше не участвует в какой-либо предпринимательской деятельности в России или за рубежом, в результате чего он не может быть классифицирован как «ведущий предприниматель» в соответствии с указанным критерием», — говорится в решении суда.

Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом. Это решение также касается жены Пумпянского, Галины, исключенной из черного списка ЕС.

Дмитрий Пумпянский — что известно

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющегося поставщиком «Газпрома». Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из «ближайших к Путину» олигархов.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять санкции с олигарха, заявив, что хотя Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства РФ.

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