Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество бизнесмена-беглеца Сергею Курченко, который уклонялся от уплаты 3,1 млрд грн налогов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора в своем Telegram-канале.

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Арест имущества

«В ходе досудебного расследования наложен арест на все движимое и недвижимое имущество, а также принадлежащие руководителю преступной организации земельные участки ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украина», — говорится в сообщении.

Преступление

По данным Офиса Генпрокурора, обвиняемый в 2011—2014 годах создал преступную организацию и наладил схему ввоза на территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов. Впоследствии товар продавали на внутреннем рынке без уплаты налогов, сборов и платежей в казну.

Также подозреваемый оформлял фиктивный вывоз этих нефтепродуктов за пределы Украины.

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Специальное досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области, при оперативном сопровождении Управления СБУ в области.

Курченко владеет ООО «Энергия и газ Украина» с 2009 года, а ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» — с 2013 года.

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