СУАР становится главным туристическим направлением в КНР | TV BRICS, 06.10.21

Синьцзян-Уйгурский автономный район входит в десятку самых популярных туристических направлений Китая. Особенно популярностью СУАР пользуется во время праздников.

Жители автономного региона упорно трудились, чтобы сделать его настоящим раем для путешественников. Об этом сообщает

CGTN.

Культурное разнообразие и живописные пейзажи делают Синьцзян одним из самых уникальных туристических направлений в мире. Развитию отрасли также способствуют электронная коммерция и предложение индивидуальных туров.

«Мы хотим подчеркнуть уникальную культуру Синьцзяна, предлагая тематические продукты, чтобы привлечь больше туристов. Культура Синьцзяна очень разнообразна – уникальные ремесла, кухня, танцы и много другое. В рамках Большого базара запланировано много мероприятий для продвижения нашей культуры стимулирования продаж сопутствующих товаров», – отметил генеральный директор международного Большого базара в городе Урумчи Ван Чжичжун.

Синьцзян знаменит своими фруктами, орехами и специями, которые благодаря мягкому и теплому климату приобретают удивительный вкус. Электронная коммерция позволяет местным компаниям продвигать синьцзянскую сельхозпродукцию как в Китае, так и за границей.

«У нас есть система онлайн- и офлайн-продаж. Сейчас в Урумчи есть четыре физических магазина, и мы ожидаем, что в будущем их станет больше. Для электронной коммерции мы запустили магазины на таких платформах как Douyin, Taobao и WeChat. Более того, мы также сотрудничаем с корпоративными клиентами, создавая электронные магазины в их системе управления закупками», – сказала менеджер по маркетингу компании пищевой промышленности Runyi Ли Шуан.

Поскольку электронная коммерция в Китае быстро развивается, Синьцзян также скорректировал свои действия, чтобы создать больше маркетинговых каналов, начиная от потокового вещания и заканчивая мультиплатформенным брендингом.

«В Синьцзяне собирают фрукты в июне, июле и августе. Туристы могут попробовать все фрукты на нашем базаре. Если они им понравятся, мы можем напрямую заказать фрукты из нашей онлайн-системы и доставить товар к их дверям. Поэтому, когда они возвращаются домой, фрукты уже ждут их там», – отметил генеральный директор международного Большого базара в Урумчи Ван Чжичжун.

Благодаря вкуснейшему винограду в Синьцзяне процветает винодельческая промышленность.

«Наша винодельня старается соответствовать всем потребностям рынка. Мы корректируем производство, вкус и количество в зависимости от изменений спроса. Каждая бочка, которая по объему примерно как 300 бутылок, может быть приготовлена под индивидуальные предпочтения клиентов», – указал старший инженер винодельни Huoshan Чжан Личжун.

Синьцзян стремится удвоить площадь для посадки винограда до более чем шестисот квадратных километров. Много внимания уделяется и развитию производственного сектора, логистики и сервисов онлайн-продажи. Все это связано с растущей популярностью синьцзянского вина.



