Сцементировать новые движущие силы для развития цифровой экономики

ХУ ЦИМУ, старший научный сотрудник Аналитического центра цифровой экономики

В предстоящем новом раунде научно-технологической революции наиболее активной формой экономики станет цифровой сектор. Это будет та важная движущая сила, которая даст устойчивый импульс для восстановления всей мировой экономики

, сможет стимулировать переход к следующему циклу экономического роста. Особенно отчетливо роль цифровой экономики проявилась с начала эпидемии COVID-19: функционируя как в онлайн- так и в офлайн-режиме, экономическая активность, основанная на применении IT-технологий, смогла преодолеть ограничения времени и пространства, продемонстрировав невероятную гибкость и способность противостоять рискам.

По состоянию на 2020 г. объем глобальной цифровой экономики достиг 32,6 трлн долл. США, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом и заняв 43,7% от ВВП. При этом в Германии, Великобритании и США экономика, базирующаяся на достижениях IT-индустрии, составила более 60% всей национальной экономики, а в Китае этот показатель достиг 38,6%. Этот новый вид хозяйствования уже проник в промышленность, на потребительский рынок и в повседневную жизнь людей, он стал оказывать значимое влияние даже на наш образ действий.

Тем не менее, нам все еще нельзя с уверенностью утверждать, что нынешняя цифровая экономика находится в относительно зрелой форме. По-прежнему существуют различные технические проблемы, которые необходимо преодолеть, а действующие сопутствующие механизмы нуждаются в дальнейшем совершенствовании; пока еще идет чехарда смены новых продуктов и моделей, в частности, в межгосударственных операциях еще не состыкованы координационные механизмы, что препятствует повышению эффективности глобального распределения ресурсов во всей цифровой экономике.

Таким образом, развитие цифровой экономики требует как углубления исследований и разработки для преодоления технологических проблем, так и испытания рынком бизнес-моделей и соответствующих механизмов. Но еще более важно то, что в силу неравномерного распределения в мире ресурсов НИОКР, производственных мощностей и потребительских рынков, для интенсивного и долгосрочного развития цифровой экономики требуется механизм транснационального торгово-экономического сотрудничества, обеспечивающий оптимальное распределение таковых ресурсов в глобальном масштабе.

В последние годы широко распространился торговый протекционизм, а традиционные многосторонние механизмы пришли в упадок. КНР же, посредством проведения Китайской международной импортной выставки, старается содействовать укреплению связей между инвесторами и предприятиями всех стран мира, а это также способствует и высококачественному развитию цифровой экономики.

Китайская международная импортная выставка – это платформа для демонстрации новых цифровых продуктов и услуг. Как правило, на Китайской международной импортной выставке представлены не только оригинальные местные товары со всего мира, но и новая продукция и услуги цифровой экономики, которые, являясь плодами самой передовой науки и самых революционных технологий, буквально приковывают к себе внимание. Данная платформа позволяет потребителям получить гораздо больше информации о цифровых продуктах и услугах, особенно это актуально для тех великолепных продуктов и услуг, которые не могут пробиться с внутреннего рынка своих стран через препоны жесткой конкуренции с крупными компаниями: импортная выставка облегчает им доступ на китайский рынок. Экономическое развитие Китая обладает не только таким важным преимуществом, как сверхмасштабный потребительский рынок емкостью в 1,4 млрд человек, но и имеет потенциальную способность к оптимизации структуры потребления и повышению потребительского спроса. Такой рынок не может быть создан лишь технологическими инновациями, поэтому для тех предприятий, которые обладают передовыми технологиями, но не могут найти потенциальных клиентов, эта платформа выступает волшебной страной, в которой их цифровые технологии, разработанные в стенах лабораторий, внезапно превращаются в реальный продукт и действующую бизнес-модель, полностью раскрывая скрытую в них огромную ценность.

Китайская международная импортная выставка – это платформа для координации транснациональной политики в области цифровой экономики. В выставке принимают участие разные страны и международные организации, на ее площадке проводится ряд форумов. Страны и предприятия, участвующие в этом мероприятии, интенсивно контактируют друг с другом, проводят консультации по международному сотрудничеству в области цифровой экономики, а ученые и эксперты непосредственно на месте дают свои ценные советы и предложения. К примеру, на форуме по содействию упрощению процедур глобальной торговли и развитию трансграничной электронной коммерции, проведенном в рамках Китайской международной импортной выставки в текущем году, правительства, компании и исследовательские группы из стран-участниц предложили множество решений для сотрудничества в этой области в условиях пандемии. Можно с удовлетворением констатировать, что такие обмены способствуют координации транснациональной политики и унификации соответствующих международных стандартов.

Китайская международная импортная выставка – это тестовая платформа для новой модели цифровой экономики. Мы знаем, что цифровая методика проведения выставки значительно облегчает первичную локальную демонстрацию и выпуск новых бизнес-моделей, но стоит обратить внимание и на то, что она приобрела уже собственную ценность, став важной характерной чертой этого мероприятия. В этом году была учтена бушующая в мире пандемия, которая значительно мешала зарубежным предприятиям малого и среднего бизнеса пробиться к китайскому рынку: организаторами четвертой Китайской международной импортной выставки впервые использованы цифровые средства для проведения этого мероприятия в онлайн-режиме. За счет трехмерного моделирования и анимации с помощью виртуальных движков были созданы виртуальные выставочные залы для стран-участниц, в которых с помощью картинок, видеороликов и 3D-моделей экспоненты смогли бы продемонстрировать свои достижения в области развития, познакомить с приоритетными отраслями, местным культурным туризмом и многими другими сферами.

Китайская международная импортная выставка – это платформа для трансграничной электронной коммерции. Эта сфера является ее магистральным направлением и приносит ощутимые выгоды всем участникам. Трансграничная электронная коммерция особенно интенсивно развивается в последние годы: стали более разнообразными категории продуктов и быстро росли объемы сделок, одновременно значительно повысилось качество трансграничной складской инфраструктуры и логистики, возрос уровень послепродажного обслуживания. Устремляя взор в будущее, мы видим, что размер трансграничной электронной коммерции может взлететь до 30 и даже более процентов от всей мировой торговли товарами. Поэтому Китайская международная импортная выставка, уже ставшая воротами для торгово-экономического сотрудничества государственного значения, дает возможность еще большему количеству предприятий попасть на рынок Поднебесной и эффективно способствует процветанию глобальной трансграничной электронной коммерции.

КНР – крупнейшая в мире производственная база и второй по величине потребительский рынок. Она, имея наиболее масштабную и классифицированную промышленность, ныне сталкивается с задачами цифровой трансформации. Одновременно идет созидание новой экономической структуры – «двойной циркуляции», в которой главный цикл, так называемая внутренняя циркуляция, должен через механизмы взаимодействия стать важным подспорьем для циркуляции внешней. Трансграничная электронная коммерция удачно встраивается как очень важное звено в эту структуру. Кроме того, постановка целей сокращения выбросов углерода в промышленности и повышения уровня потребления открывает огромные возможности для инвестирования в цифровую экономику и создает реальный спрос на ее продукты и услуги. Все более открытым в Китае становится и рынок капитала, а это означает, что компании и инвесторы со всего мира смогут разделить дивиденды от цифровой трансформации Китая.

Поэтому Китайская международная импортная выставка не только содействует процветанию традиционной торговли и инвестиций, но также цементирует новые движущие силы для интенсивного развития цифровой экономики.