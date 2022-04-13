Как обещал, начинаю публиковать части документа, подготовленного с коллегами из Ukrainian Institute for the Future.

Начиная любой исследовательский документ, важно обозначить проблему, а также причины, которые к ней привели.

Первая часть посвящена анализу причин, почему Украина оказалась не готова к агрессии со стороны России в 2014 году, и почему мы не смогли предотвратить агрессию 2022 года или быть максимально к этому готовыми.

Почему Украина оказалась не готова к военной агрессии РФ

Если коротко, основные причины – мы не имели своего плана, не были субъектом и шли в фарватере других субъектов, являясь для них ресурсом.

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Мы не проектировали государство для целей Украины, продолжая проедать потенциал, доставшийся от УССР и «матушки природы».

Мы разрешили активно работать в Украине агентам России, которые вели организованную диверсионную экономическую деятельность.

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В результате теряли рынки, промышленность, людей, знания, увеличивая зависимость от других стран и доноров.

Общие причины :

1. 1991 год – приход к власти Кравчука и утрата уникального шанса выбрать западный вектор развития. Несостоявшаяся Украина, ребрендинг УССР без проектирования и строительства новой самодостаточной Украины с собственной стратегией развития.

2. Тотальная вера украинцев в братство с Россией (реальный ментальный разрыв и независимость начались в 2014 году).

3. Отсутствие стратегии развития страны, опыта работы с будущим, разработки сценариев и программирования лучших из них.

4. Отсутствие единых правил в стране для всех и эффективной судебной системы, что создало класс привилегированных, возможности для монополизации, отсутствие ответственности за коррупцию.

5. Тотальная коррупция в стране, в т.ч. в армии и ВПК – хищение материальных ресурсов, существующих вооружений. Это происходило при стимулировании РФ. И ряд президентов Украины были глубоко в этом заинтересованы.

6. Отсутствие милитаризации страны после 2014 года — было много сделано для возрождения армии, но за пять лет власти Порошенко можно было сделать в разы больше.

ВПК

1. Развал ВПК агентами из РФ (есть косвенные и прямые доказательства).

2. Уничтожение украинских промышленных предприятий западными партнерами. Украину хотели сделать массовым покупателем старой оборонной продукции Запада, а не разработчиком. Наиболее «убитые» предприятия на сегодняшний день – автостроение, радиолокация. Мы почти потеряли свое кораблестроение, а современные разработки ВПК оказались невостребованными государством.

3. Отсутствие стратегии развития ВПК (появилась в 2021 году, недееспособна), как следствие:

4. Запуск ликвидации предприятий концерна «Укроборонпром» без ресурса для завершения процедуры. В рабочем состоянии планировалось сохранить 13 предприятий (10% от общего количества), среди которых нет авиаремонтных, радиолокационных заводов.

5. Проблема госуправления ВПК – приходили команды с разными целями, что не приводило к развитию ВПК: цель «получение прибыли» – команда не развивала ВПК, «принесение пользы» – не задерживались, потому что не приносили прибыль, «проведение реформ» – неразумные реформы проводились, разумные блокировались.

6. Коррупционная составляющая в работе управленцев ВПК и невозможность отказаться от их услуг (в течение десятилетий управленцы в ВПК не меняются – это единственные компетентные люди в этой сфере).

7. отсутствие подготовки территориальной обороны.

Внутренняя политика

1. Госаппарат не проектировался в целях Украины.

Он продолжал быть наследником УССР, где главным бенефициаром были не граждане, а КПСС и Кремль. В конце концов госаппарат в Украине не функциональный, не профессиональный, коррумпированный.

2. Неэффективный Кабинет министров Украины. Много лишних функций и отсутствие стратегии, топтание на месте.

3. Существование Украины в «разобранном состоянии» (политика, экономика и другие сферы):

4. Слабое влияние центра на регионы, продолжающее ослабевать.

5. Отсутствие консенсуса на самом высоком уровне. Политические дрязги внутри страны. Нет объединяющих целей политических оппонентов.

6. Существование Украины в режиме олигархического соглашения.

7. Отсутствие возможностей долгосрочного планирования и приоритетов развития.

Внешняя политика

1. Отсутствие целостной стратегии внешней политики. Отказавшись от нейтралитета и многовекторности, мы остались ментально, политически, идеологически в концепции холодной войны. Внешняя политика Украины оставалась биполярной (РФ-Запад), мы воспринимали мир как войну блоков и должны были присоединиться к одному из них. Поэтому за 30 лет упала способность формировать амбиции и действовать прагматично.

2. Выпадение из глобальных политических процессов (США, Китай, Польша).

3. Отсутствие союзников. Правительство говорит лозунгами, но не имеет приоритетов, долгосрочной стратегии, поэтому не может иметь долгосрочных партнерств.

В том числе неэффективная система Министерства иностранных дел – говорят то, что понравится руководству, инициативность на уровне дипломатов и министерства – низкая. Многие кадры МИД работают от командировки до командировки.

4. Низкая эффективность принятых Офисом Президента решений по внешней политике (мелкие конфликты с Венгрией, Польшей, неадекватная политика в отношении НАТО и США).

5. Отсутствие связи внешней политики и экономики. Торгово-промышленная палата, предприятия, посольства – все работают сами по себе, нет концентрации усилий.

6. Передача вопросов безопасности и обороны на внешнеполитический аутсорсинг. Завышенные иллюзии и ожидания, например, надежда на «западных союзников» в отсутствие конкретных договоренностей.

7. Слабая аналитическая работа по внешней политике (отсутствие системной аналитической работы по России, слабая аналитическая работа по изучению регионального и глобального политического контекста, отсутствие модели работы госорганов с частным сектором в аналитической работе, отсутствие в Украине серьезной, не мейнстримной экспертизы по специализированным международным темам).

8. Отсутствие системы подготовки специализированных кадров по отдельному региону, стране или внешнеполитической тематике.

9. Неадекватная и нечестная коммуникация с населением по поводу позиционирования Украины на международной арене.

Правительство создает для людей иллюзию, а затем оказывается в ловушке этих иллюзий – в частности, это касается решений по ЕС, НАТО.

Экономика

1. Неверие в войну и, как следствие, отсутствие плана подготовки к войне.

2. Не были созданы мобилизационные планы для экономики.

3. В результате практически невозможен оперативный перевод экономики на военные рельсы.

4. Не был проведен аудит возможностей предприятий производить военную продукцию, ремонтировать технику. Соответственно, сейчас нет конкретных указаний от государства предприятиям.

5. Слабая внутренняя экономика:

— отсутствие мотивации у людей в правительстве иметь сильную экономику.

— отсутствие долгосрочной реализуемой экономической стратегии.

— неэффективная бюджетная политика («неэффективные расходы» вместо создания стимулов для развития).

6. Инфантильное незрелое общество, ожидающее «чуда» от государства и чиновников (не способных его дать).

7. Деиндустриализация экономики – отсутствие концепций, программ, стимулов развития промышленности; распыление существующих активов, а не создание новых; максимизация и вывод денежных потоков из предприятий (особенно государственных), а не развитие.

8. Государство не создавало условий для развития бизнеса и промышленности:

— отсутствие гарантии права собственности и защиты инвесторов,

— отсутствие условий для появления и развития рынка капитала,

— отсутствие единых, понятных, прозрачных правил,

— отсутствие стимулов для промышленности и инноваций.

9. Слабая промышленность, технологическая отсталость.

— Наука и инновации оторваны друг от друга.

– Мы не стимулируем создание новых технологий, в т.ч. оборонных технологий и технологий двойного назначения.

10. Отсутствие эффективного госрезерва.

11. Хроническая зависимость от внешней финансовой помощи (МВФ, ЕС) и вследствие этого невозможность провести радикальные реформы (в том числе налоговую), которые не поддерживают западные партнеры.

12. Сырьевая модель развития экономики (статистика это подтверждает).

13. Если теряем территории — теряем сырье и большую часть экономики (в частности, на Донбассе и в Крыму сосредоточены значительные запасы газа и других полезных ископаемых).

14. Отсутствие миграционной политики, отток квалифицированных кадров, утрата качественного человеческого капитала, тотальная всепронизывающая профессиональная деградация и дефицит специалистов.

15. Слабая внешняя экономическая политика:

— отсутствие концепции внешней экономической политики и соответствующих шагов (это частично определило отсутствие союзников Украины в войне).

— отсутствие места Украины на международной карте разделения труда, выпадение из международных производственных цепочек. У мира нет зависимости от Украины и мотивации сохранить здесь производственные мощности, капитал, людей.

— Очень мало западного капитала в Украине (который в действительности всячески не пускали).

Это тезисный список причин, анализ которых позволяет сделать работу над ошибками и не повторять их в будущем.

Но сама работа будет непростой.

Кто ее будет проводить?

Текст опубликован с согласия автора

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