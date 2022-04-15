Хроника пикирующей России

Флагманский, крупнейший корабль ЧФ РФ все-таки затонул. Это сделает небо чище и над Украиной, и над кораблями ЧФ, которые стали уязвимыми для украинских ракет.

Очищение Черного моря от морских террористов и пиратов продолжается. Миру нужно украинское продовольствие. Украина может поставлять зерно и подсолнечное масло, но российские пираты блокируют торговые суда.

Что касается новостей из самой России, то они как бы притихли. Товарный дефицит расширяется, производство останавливается, людей увольняют. Над страной постепенно устанавливается гробовая тишина, как на кладбище. И только все более робкие крики самых отъявленных ура-патриотов все еще раздаются. Но и они тонут в тишине вслед за «Москвой».

Доходит ли до россиян неизбежность краха? Прячут ли в тишине свои блендеры и стиралки, чтобы и к ним в гости «освободители» не пришли, — пока неизвестно. Но это все больше похоже на леденящий душу липкий страх, который охватывает население некогда огромной страны. Теперь это уже не страна, а лоскутное одеяло, которое трещит по швам.

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Как писал еще в 2009 году Фридман в книге «Следующие 100 лет»: «В конце концов, страна [Россия] развалится и без войны (как уже разваливалась в 1917 г., и это произошло снова — в 1991 г.), а вскоре после 2020 г. рухнет военная мощь России».

Героическая Украина

НБУ впервые с начала войны снял запрет на продажу банками наличной валюты физлицам. Но не больше, чем на 10% от официального курса. А курс покупки не может быть ниже официального курса. И объем продажи только в пределах купленной валюты.

Bloomberg: Зеленский запросил у ЕС помощи в сумме $7 млрд в месяц для бюджета. Также Украине нужна помощь в экспорте продукции, так как квотирование никто не отменял.

Запасы газа в Украине после окончания отопительного сезона упали до 9 млрд куб.м. (15 млрд годом ранее). Запасы угля — 1 млн тонн (0,491 млн годом ранее).

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 10%. Предполагает возможность роста инфляции выше 20%.

Международные новости

Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что переход на оплату российского газа в рублях может нарушить санкции против РФ. Таково предварительное юридическое заключение.

Шри-Ланка объявила дефолт и вошла в переговоры с МВФ. Страна хочет получить $3−4 млрд кредита на поддержание платежного баланса.

Трамп тоже назвал войну РФ против Украины геноцидом. Американские юристы плотно готовят почву. Думаю, дожмут, несмотря на всю сложность подобных обвинений.

Минфин США: Страны, которые сохраняют нейтральную позицию по ситуации в Украине, могут столкнуться с глобальной изоляцией.

Рейтинг одобрения Байдена упал до 33%.Это минимальный уровень со времен великой рецессии 2008−09 годов. Сказывается падение реальных доходов населения — цены растут быстрее, чем зарплаты. Это хорошо для сырьевых стран и бизнеса

. Но плохо для политиков и людей.

Конгрессмены США прибыли на Тайвань с визитом. Это разозлит Китай.

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The Guardian: Россия уже открыто угрожает миру ядерным оружием, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Рыночные новости

ЕЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку без изменений и начал сокращение вброса ликвидности.

Китайский регулятор снова расследует деятельность Ant Group. Эта новость придавила акции китайских компаний.

Сегодня инвесторы ожидали смягчение монетарной политики от Народного банка Китая. Но его неожиданно не произошло.

НБК влил в банковскую систему 150 млрд юаней (эквивалент $23,5 млрд) через среднесрочные кредиты. И еще 10 млрд юаней — через 7-дневные кредиты. Теперь инвесторы ожидают снижение нормы резервирования, как меру поддержки слабеющей китайской экономики.

Джим Крамер продолжает предлагать интересные, на его взгляд, акции — теперь в полупроводниках: MU, WDC, AMD, SWKS, KLAC, LRCX, AMAT. По его словам, «Уолл-стрит просто не любит» группу полупроводниковых акций. И добавляет — «пока не любит».

А Goldman Sachs дал свой список привлекательных полупроводниковых акций: AMAT, LRCX, TSM. Кстати, TSM дала хорошие ожидания на 2-й квартал.

Morgan Stanley предлагает «спрятаться» в акциях IBM на время турбулентности. Целевая цена повышена со $147 до $150 (+19% к рынку).

Акции Rivian (RIVN) впервые получили от первого аналитика рейтинг «Продавать» — от BNP Paribas. Целевая цена $35 (на 12% ниже рынка). С начала года акции RIVN упали на 63% и на 78% с исторического максимума ноября прошлого года. При этом и сегодня 9 аналитиков дают рекомендацию «Покупать» и 5 — «Держать». По мере падения акций они снижают целевые цены, а инвесторы теряют деньги.

Отчеты:

U.S. Bancorp (USB) — прибыль и выручка лучше ожиданий (+4,2% по итогам дня)

Citigroup (C) — прибыль и выручка намного лучше ожиданий (+1,6%)

Morgan Stanley (MS) — прибыль и выручка лучше ожиданий (+0,8%)

Goldman Sachs (GS) — прибыль и выручка намного лучше ожиданий (-0,1%)

UnitedHealth Group (UNH) — прибыль и выручка лучше ожиданий (-0,4%)

PNC Financial Services (PNC) — прибыль лучше, выручка хуже ожиданий (-1,9%)

Wells Fargo (WFC) — прибыль лучше, выручка хуже ожиданий (-4,5%)

Ally Financial (ALLY) — прибыль и выручка лучше ожиданий (-5,0%)

В основном реакция рынка на отчеты пока слабая.

Маск сделал предложение о выкупе Twitter (TWTR). Ожидаемое решение, о чем я писал еще на прошлой неделе. Более того, он хочет сделать компанию частной, чтобы реструктуризировать ее.

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Цена предложена $54,2 — на 18% выше закрытия среды. Скорее всего, предложение отклонят. Саудовский принц Аль-Фалид уже заявил, что внутренняя стоимость компании равна предложению Маска и поэтому оно не интересно.

Если Маск откажется и тем более начнет продавать, то акции Twitter может ждать долгая дорога вниз. Если же Маск сделает еще одно повышение, то это будет выглядеть скорее как чудо. Вчера же инвесторы продавали TWTR в течение всего дня и акции закрылись по $45 (-1,7%).

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