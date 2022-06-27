Странам «большой семерки» не нужно поддаваться «усталости» из-за боевых действий в Украине. Об этом на полях саммита G7 заявил премьер-министр Великобритании, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Борис Джонсон также обеспокоен появлением возможных разногласий среди стран, поддерживающих официальный Киев. Последствия происходящего там, по его мнению, могут стать катастрофическими для всего мира.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

— Давление есть, тревога есть, и мы должны быть честными по этому поводу. Но самым невероятным было единство запада на вторжение Путина в Украину. НАТО и G7 показали решительность в своих действиях. Но чтобы защитить это единство, чтобы заставить его работать, вы должны иметь очень честные дискуссии о последствиях того, что происходит.

Кроме того, лидеры договорились запустить инвестиционную программу для создания высококачественной и инфраструктуры в развивающихся странах. Она направлена на укрепление мировой экономики

и цепочки поставок. Программа рассчитана на пять лет. В течение этого периода планируется выделить 600 миллиардов долларов.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

— После того как мировая экономика начала восстанавливаться, произошла атака на Украину. Это привело к росту цен, от продуктов питания до энергоносителей, и породила глубокую неопределенность. Особенно в странах с нестабильной экономикой. Мы выделим 300 миллиардов евро на устойчивую качественную инфраструктуру, а также на инфраструктуру здравоохранения. Прозрачные инвестиции, которые призваны улучшить повседневную жизнь и принести реальную пользу государствам.

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