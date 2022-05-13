Страны Большой семерки (G7) рассматривают возможность выделить Украине финансовую помощь в размере 30 млрд евро на 2022 год, сообщило в пятницу немецкое издание Spiegel.

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О такой сумме будет идти речь на министерской встрече G7, которая состоится на следующей неделе в Германии. Она в этом году председательствует в «семерке».

По данным источников, эта сумма базируется на расчетах украинской власти и Международного валютного фонда.

Помощь будет предоставлена в виде кредитов и грантов, которые не нужно будет возвращать. Она также предполагает, что война в Украине завершится в этом году.

Переговоры о финансовой поддержке Украины продолжались несколько недель под координацией министра финансов Германии Кристиана Линднера.

В апреле министры финансов стран Большой семерки объявили о помощи Украине в размере более $24 млрд и выразили готовность увеличить объем помощи в случае необходимости.

17 апреля советник президента Олег Устенко заявил, что Украина обратилась к странам Большой семерки с просьбой помочь закрыть дыры в государственном бюджете. На полгода нужно около $50 млрд.

Экономика Украины

По оценкам Министерства финансов, Украине пришлось потратить 245,1 млрд грн на войну с Россией, и собственные финансовые ресурсы уже заканчиваются. Уже в апреле правительству удалось собрать только 60% запланированных налоговых поступлений, а в мае-июне этот показатель упадет ниже 50%.

Андрей Водяный

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