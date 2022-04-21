Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) заявили о дополнительной поддержке Украине на сумму свыше $24 млрд на 2022 год и готовы ее увеличить в случае необходимости. Об этом сообщает Reuters, пишет ЭП.

G7 сожалеет об участии России в международных форумах

Кроме заявления о финансовой поддержке Украины, министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность «с Россией в привычной манере».

Они выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Как писал «Минфин», пару дней назад Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере $50 млрд.

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