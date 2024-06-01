Решение о введении таких мер пока не принято Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении банков, которые используют российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанную как альтернативу SWIFT. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«В обсуждении находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — передает Bloomberg. Это предложение может стать частью усилий по расширению экономического давления на Россию.

Подобные санкции могут оказать влияние на финансовые операции российских банков и их партнеров в других странах, которые пытаются найти способы для продолжения международных расчетов в обход западных финансовых ограничений. Решение о введении таких мер пока не принято, и обсуждения продолжаются.

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Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении банков, которые используют российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанную как альтернативу SWIFT. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «В обсуждении находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — передает Bloomberg. Это предложение может стать частью усилий по расширению экономического давления на Россию. Подобные санкции могут оказать влияние на финансовые операции российских банков и их партнеров в других странах, которые пытаются найти способы для продолжения международных расчетов в обход западных финансовых ограничений. Решение о введении таких мер пока не принято, и обсуждения продолжаются.

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