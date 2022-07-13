Наживкой «оказания помощи», Запад подсадил Киев на колоссальные кредиты, с оплатой которых украинская экономика не справится.

В Верховной Раде оценили, как вырастут долговые обязательства Украины к концу года. Депутат Ярослав Железняк заявил, что госдолг страны по отношению к ее ВВП может превысить 91-99%. Для понимания: внешний долг Шри-Ланки, в которой из-за недостатка государственных средств начались волнения и свергнута действующая власть, составлял 101% от ВВП страны. То есть, Украина уже оказалась у черты за которой начинается хаос и внутренняя нестабильность.

7 тыс.долларов долга на каждого украинца

До начала СВО вырисовывалась достаточно неплохая для Украины ситуация: в 2021 году дефицит ее бюджета был 3,6% от ВВП.

— Госдолг составлял менее 50% к ВВП. Но с февраля парламент уже много раз пересматривал бюджет в сторону увеличения расходов и заимствований, — рассказал преподаватель Киевской школы экономики, депутат Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк.

В итоге, за полгода плановые государственные заимствования увеличены в 2,1 раза. А предельный объем дефицита государственного бюджета — в 4,4 раза.

На сегодняшний день общий госдолг Украины составляет 305,7 млрд. долларов. В том числе, государству поступило более $82 млрд в виде кредитов и займов от коллективного запада, что в два раза больше собственного бюджета Украины 2021 года.

В итоге, на каждого жителя страны, даже выехавшего в Германию, Британию или Польшу, приходится более 7 тыс. долларов государственного долга. (Для сравнения: в не самом богатом Афганистане этот показатель всего 151 доллар на гражданина).

Из общей суммы до конца 2022-го Киев должен выплатить 3,4 млрд. А до сентября – 1,4 млрд долларов. Чтобы оттянуть неизбежный крах, в Киеве ищут способы отложить выплаты по внешнему долгу и признают, что средств на это нет.

Объемы займов Украины стремительно растут.

При подобном соотношении долга к ВВП, экономика и социальная сфера страны, которая не может сама напечатать необходимое количество долларов или евро, обречена на медленную и мучительную смерть. В итоге, украинцам придется платить бедностью и голодом за те поставки оружия, которые набрал на Западе Зеленский.

Тайна украинского долга

Почему же набежало столько долгов, когда мы постоянно слышим об оказании помощи Киеву со стороны Запада?

Действительно, примеры безвозмездной помощи есть. Но сколько ее? Оказывается, это тайна! Жителям Украины не рассказывают, что Запад «подарил», а что – придется вернуть с процентами.

В результате, складывается ощущение, что страна купается в помощи США, Британии и ЕС. Но, по факту, Украина все глубже погружается в долговую яму.

Что же касается помощи в виде оружия, там и там аналогичная ситуация. Грандиозные суммы, выделяемые США, это, прежде всего, деньги для своего военно-промышленного комплекса. Именно он получает заказы.

Зеленский не хочет расстраивать украинцев: сумма займов последних месяцев официально не раскрывается.

Яркий пример — ленд-лиз США. Обещанные 40 млрд. долларов распределятся следующим образом: 8,7 млрд. долларов на пополнение запасов вооружений США, 3,9 млрд. долларов на помощь Европейскому командованию ВС США, 6 млрд. на военную подготовку воинских частей, и, наконец, 6 млрд. на поставки оружия Украине. Того оружия, которое спишут в армии США, получив новое.

Грубо говоря, американцы просто выделили деньги на пополнение своих запасов вооружений. А Киеву отправят устаревшие образцы по тройной цене. «Оплачивать банкет» в виде обновления американской армии будет, в итоге, народ Украины.

К слову, за поставки по ленд-лизу СССР, а потом и Россия, платили до 2006 года. В итоге, за все это время пришлось отдать порядка 750 млрд. долларов!

Украинский публицист Олег Ясинский отмечает, многие не понимают, что «военная помощь» коллективного Запада Украине — не помощь, а «удобная и выгодная продажа всего нужного и ненужного поставщикам оружия, для его использования огромной бесплатной армией, готовой умирать за интересы диаметрально противоположные украинским».

Олег Ясинский.

— Это история того, как война «по защите независимости» колонии резко увеличивает зависимость. Несмотря на отдельные конкретные цифры, например в $ 40 млрд и предшествовавшие им $ 800 млн за оружие США, никто сегодня не назовёт общую — гораздо большую — сумму долга, растущего одновременно с человеческими потерями. Условия погашения этого долга засекречены больше всех военных тайн вместе взятых, — объяснил публицист.

Долги списывать не станут

По данным финансового агентства Bloomberg, киевский режим пытается добиться от Запада решения, по которому бы все долги Украины были погашены за счет замороженных активов России. Но такой вариант Запад, скорее всего, не устроит: там ведь рассчитывают забрать и украинский долг, и российские средства.

Получается, что у Киева есть только один реальный вариант: попытаться уговорить западные страны списать внешний долг Украины. Но и тут все не просто.

Офис финансового агентства.

Подобный шаг будет крайне негативно оценен и международными финансовыми институтами, и рядом стран, которые вполне логично потребуют списать долги и им. Скажем, Ирак или Сербия, чьи экономики были серьезно подорваны вторжением армий-кредиторов.

Поэтому киевский аналитик Алексей Кущ убежден: долги списывать никто не станет, и после спецоперации Украина навсегда попадет в «долговую яму» Запада. По его мнению, к концу года сумма внешнего долга может стремительно вырастет из-за поставок оружия и составить 120 млрд. долларов:

— Все бравурные объявления о «новом пакете военной помощи» имеют обратную сторону — большинство вооружений передается Америкой и странами ЕС в кредит или рассрочку. После окончания спецоперации деньги придется как-то отдавать. При этом на Западе, «всемерно поддерживающем Украину», не хотят даже разговаривать о возможности списания ей долгов, — объяснил Кущ.

Алексей Кущ.

В то же время, аналитики The New York Times убеждены: «маловероятно, что США с союзниками смогут долго продолжать активно поддерживать Украину так, как делают это сейчас».

Издание отмечает, что население стран по обе стороны Атлантики устало от издержек конфронтации с Россией. По оценкам, как официальных лиц, так и аналитиков, «военная помощь, одобренная Конгрессом, продлится до третьего квартала следующего года», но вопрос в том, получится ли оказывать ее в дальнейшем.

«Официальные лица признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся. Пусть США санкционировали военную и иную помощь на $54 млрд, никто не ожидает ещё $54 млрд, когда эти закончатся»,- говорится в публикации.

Кристиан Линднер.

И вот уже «первая ласточка»: министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против спонсирования Киева за счет общего европейского долга. Итальянские СМИ пишут, что Германия блокирует транш на сумму в 9 миллиардов евро в рамках поддержки Украины. Предполагалось, что данная сумма будет предоставлена Киеву Евросоюзом, а сам долг размазан между всеми странами, входящими в ЕС. Но в ФРГ не согласны финансировать помощь Украине за общий счет.

«Шанс независимости уничтожен»

Тем временем, украинская гривна в июне упала в 1,8 раз — страна днём и ночью печатает деньги, чтобы справиться с аппетитами чиновников и кризисом. Нацбанк в марте выпустил 20 млрд гривен, в апреле и мае по 50 млрд гривен. Это повлекло увеличение денежной массы в обороте до 105 млрд гривен. В итоге, если до февраля, когда курс гривны стабильно оставался на уровне 2,6 рублей на единицу, в июне упал в полтора раза — до 1,7.

Нацбанк Украины своими действиями существенно разогнал инфляцию.

В условиях военной операции экономика Украины в 2022 году сократиться на треть. Усугубляет ситуацию и работа предприятий на неполную мощь — с февраля производства страны работают на 60%, приводит данные Венский институт международных экономических исследований.

Естественно, что недостающие миллиарды страна вновь возьмет в долг у Европы, что окончательно скатит Украину в долговую яму.

Украинский журналист Дмитрий Василец убежден: «на наших глазах повторяется история уничтожения очередной страны ее собственными элитами, политиками и их иностранными покровителями».

Дмитрий Василец.

— Даже в гипотетическом случае военной победы, вероятность которой сравнима с пришествием марсиан, любой шанс украинской независимости уже полностью уничтожен неоплатными долгами и необходимостью передать все ценное, остающееся в стране в собственность инвесторов ее уничтожения. Если, конечно, не говорить о главном — миллионах наивных и беспомощных человеческих существ, надежно отравленных пропагандой и отправляемых на смерть, — заявил Василец.

Надвигается «идеальный шторм»

При этом глава международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекла замедление темпов экономического роста в 2023 году во всем мире.

По ее мнению, мир через год погрузится в глубокую рецессию. И ему предстоит «идеальный шторм» экономики: тут и инфляция, логистический и продовольственный кризисы, перегретые цены на недвижимость, долги стран, в разы превышающие их ВВП.

Прогнозы этого издания изучает даже кабинет министров Великобритании.

Эксперты британской Financial Times еще более пессимистичны: по их мнению, ситуация в европейской экономике — ужасная:

«Суровая правда» состоит в том, что Европе нужно меньше тратиться на другие вещи, сосредоточившись на своей экономике. Европа является нетто-импортером энергоносителей, а увеличение цен на нефть и газ сделало всех европейцев беднее. Рост цен на товары и услуги в ЕС на фоне антироссийских санкций и частичного отказа от российской нефти будет дальше только расти. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастными. Доходы сократятся, а процентные ставки придется повысить. А это усилит давление на домохозяйства и семьи, — резюмирует Financial Times.

Что же касается внешнего долга России, то Минфин США отказался от продления лицензии на его обслуживание. Генеральная лицензия № 9C, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, истекла 25 мая.

Кристалина Георгиева.

Как следствие этого, в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. Впрочем, как известно, дефолт был исключительно политическим решением: его объявили те же финансовые институты, которые сначала украли деньги России, предназначенные на погашение долга, а потом запретили нашей стране рассчитываться в рублях.