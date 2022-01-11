В 2021 году фондового рынка США продолжил расцветать, и этому не могли помешать ни проблемы с цепочкой поставок, ни пандемия. Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ завершили прошлый год на новых исторических максимумах. Главным катализатором роста стал оптимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Каким бы не был 2021 год, 2022 точно будет отличаться. И позитив быстро может смениться негативном. В новом году напряжение сохранится не только из-за пандемии, но и из-за планов ФРС начать ужесточение своей монетарной политики. Эти два явления могут подпортить отчетность многих компаний.

Для тех, кто сомневается в выборе для инвестиций, мы предлагаем вам две компании, которые должны процветать при любых ситуациях и будут радовать акционеров своими успехами в новом году. Говорим мы сегодня про Alphabet и Amazon.

Alphabet

Чтобы понять, что можно ждать от компании Alphabet в ближайшие кварталы, предлагаем посмотреть, что с ней происходило последние два года. Общая выручка компании Alphabet в 2020 году показала рост на 13%, и это несмотря на то, чтобы пандемия подорвала спрос на рынке рекламного бизнеса

в первой половине того года. Рост сегмента Google Cloud также помог компании показать хорошие результаты.

Восстановление началось во второй половине 2020 года, когда операционная маржа эмитента выросла с 21%, зафиксированных в 2019 году, до 23%. Разводненная прибыль на акцию достигла 19%.

Позитивные тенденции продолжались и в 2021 году, когда выручка эмитента увеличилась на 45% в годовом исчислении. Это произошло благодаря тому, что реклама Google и облачные сервисы компании росли одновременно. За первые три квартала 2021 года операционная маржа эмитента выросла до 36%, а разведенная прибыль на одну акцию на 124%.

Что касается окончания 2021 года, то, по мнению аналитиков, доход и выручка компании поднимутся на 39% и 85% соответственно. В 2022 году ожидается, чтобы выручка и прибыль вырастут на 17% и 4% соответственно.

Как видно из цифр, компания устойчивая и показывает стабильный рост в различных экономических условиях. Полагаем, что во время восстановления мировой экономики ее показатели также продолжат расти.

Что же делает компанию столь устойчивой и прибыльной? Ее два направления бизнеса, реклама и облачные сервисы.

Первое место занимает рекламный бизнес Alphabet. Благодаря онлайн рекламе компания зарабатывать много денег, что помогает ей развиваться во всевозможных экономических условиях. К тому же, Alphabet постоянно испытывает давление на себе со стороны регулятора, который выписывает ей антимонопольные штрафы, компания подвергается расследованиям в связи с проблемами с конфиденциальностью. Иногда в ее сторону звучат требования к разделению этого крупного бизнеса.

Тем не менее, несмотря на негатив вряд ли кто-то будет кусать руку, которая кормит, и компанию никто серьезно трогать не будет.

Второй бизнес эмитента связан с облачными сервисами. По данным Canalys, в 3-м квартале 2021 года Google контролировала 8% мирового рынка облачной инфраструктуры. Компания занимает 3-е место в этом бизнесе после Amazon и Microsoft.

Несмотря на третье место, услугами Alphabet пользуются такие компании, как PayPal, Twitter и Home Depot, что еще больше привлекает новых клиентов. Рост клиентов повлечет за собой снижение цен на услуги, и сделает этот сервис конкурентным. Понесенные от этого убытки компания сможет легко компенсировать за счёт более прибыльного рекламного бизнеса.

Доход от облачных услуг у эмитента увеличился на 45% в годовом исчислении в 3-м квартале 2021 года, так как сервисы Amazon показал рост на 39%, а у Microsoft он вырос на 50% в последнем квартале.

Аналитики считают, компания продолжит зарабатывать на своих сервисах, так как мировая экономика успешно преодолевает последствия пандемии коронавируса.

Amazon

2020 год стал для компании Amazon феноменальным по результатам. Два года назад акции эмитента выросли более чем на 70%. В 2021 году эмитент показал более сдержанные результаты, и его финансовые показатели выросли с начала года менее чем на 5%, что намного ниже 27% роста SP500 за тот же период. Однако по мнению аналитиков, динамика этой компании улучшится в новом 2022 году.

За последние 10 лет компания выросла до огромных размеров. Продажи в 2020-ом году превысили $380 млрд, что на 37,6% больше, чем в 2019-ом. Пандемия коронавируса заставила миллионы людей пользоваться онлайн доставкой, опасаясь заразиться коронавирусом, что было только на руку Amazon.

Компания успешно справилась с поставленными перед ней задачами, и обеспечила своевременную доставку всех заказов потребителям лишь с небольшими сбоями. И тот опыт и те наработки, которые эмитент приобрел за последние два года поможет ему сохранить недавно приобретенных клиентов даже после пандемии.

В 2021 финансовом году, который для компании закончился 30 сентября, Amazon получила $55 млрд. Имя столь внушительный объем капитала компания инвестировала в инфраструктуру бизнеса, на которую потратила за последние 2 года более $85 млрд, приобретая недвижимость и оборудование.

Эти инвестиции также помогут сделать Amazon ещё более удобным для клиентов, и позволят сократить время доставки, добавить больше товаров в сервис Prime и снизить цены для ряда клиентов.

Привлечение новых клиентов и рост частоты покупок способствует дальнейшему росту Amazon в другом прибыльном сегменте бизнеса – рекламе. В последнем квартале это подразделение выросло на 49%, достигнув $8,1 млрд. А за последние четыре квартала на рекламе эмитент заработал почти $31 млрд.

Бизнес компании движется в правильном направлении, и ее акции далеко ушли вверх, и в новом году рост компании по нашим прогнозам должен продолжиться.

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