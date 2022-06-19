Вчера Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой в августе этого года, но только в том случае, если Украина проведет контрнаступление на некоторых участках. Тем не менее даже о намеках на мир говорить все еще рано. Продолжаем следить за событиями, происходящими у соседей.

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Пользователи заметили, что при попытке скачать операционные системы или программу Media Creation Tool появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found».

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с чем призвал союзников Британии помочь Киеву, пишет «РИА Новости».

Он предложил продолжать поставки вооружения, помочь «сохранить жизнеспособность украинского государства», которому нужно «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно». Также Джонсон считает, что необходимо приложить усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов, чтобы экономика Украины

С 24 февраля Украина потеряла около 50% тяжелых вооружений.

Зеленский: Украина находится в шаге от начала интеграции с ЕС.

Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа.

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продолжала функционировать, и вывезти из страны зерно.

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