Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, во время которой передал список с военными потребностями Украины.

Об этом Стефанчук сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Это разговор настоящих друзей. Разговор о зверствах россиян, пытках мирных жителей в Изюме и многих городах, которые россияне пришли «освобождать»… О санкциях против рф, запрете выдачи виз россиянам и российской пропаганде. И, конечно, о поддержке. Поддержке Украины!» Нам нужно оружие — список с военными потребностями передал уважаемой Нэнси Пелоси», — написал Стефанчук.

Кроме того, он поблагодарил США за лидерство по консолидации мировой поддержки Украины. Также Председатель ВР выразил благодарность Конгрессу США за выделение с начала полномасштабной российской агрессии почти в 53,6 млрд долл.

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«Мы солидарны в основном. Никто не имеет права рисовать новую карту мира и навязывать другим странам свои имперские амбиции», — добавил Стефанчук.

Как сообщалось, 14 сентября Стефанчук прибыл в Берлин, где примет участие в Конференции глав парламентов стран Группы семи.

Фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook