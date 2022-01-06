Etsy является самым большим маркетплейсом винтажных вещей, который многие сравнивают с Амазоном. Сегодня это один из ключевых бенефициаров быстрорастущего рынка электронной коммерции, чьи акции с начала пандемии выросли почти в 7 раз

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Рынок электронной коммерции интересен инвестору благодаря высоким прогнозируемым темпам роста на протяжении нескольких лет. С 2014 по 2020 год объемы выручки рынка ecommerce в мире росли среднегодовыми темпами (CAGR) 21,4%, а 2020 год стал особенно удачным за счет положительного эффекта от пандемии. На конец 2020 года общие объемы выручки достигли более $4,28 трлн, и это не является пределом. По данным Statista, к концу 2024 года объемы достигнут более $6,3 трлн, что может показать уже более скромные, но все равно существенные среднегодовые темпы роста 10,5% CAGR c начала 2021 года.

По данным ONS и US Census Bureau, доля электронной коммерции от общего количества розничных продаж составляет около 15% в США и около 28% в Великобритании, двух ключевых рынках присутствия Etsy.

При этом несмотря на удачный для онлайн-торговли 2020 год, ожидается дальнейшее насыщение потребительской онлайн активности. Согласно прогнозу eMarketer на 2022 год, объем розничных продаж в США вырастет на 2,5% год к году, до $6,62 трлн. При этом важным компонентом роста станет именно электронная коммерция, темпы роста которой могут составить 15,9% год к году. До 2025 года включительно среднегодовые темпы роста ecommerce составят 15%, а доля сегмента от общего количества розничных продаж может увеличиться до 22% на основном рынке компании в США.

Уникальное место Etsy

Etsy, Inc. (ETSY) является одним из ключевых бенефициаров быстрорастущего рынка электронной коммерции в США и в целом в мире. Ключевыми направлениями являются товары для дома и быта, ювелирные украшения и персонализированные аксессуары.

Компания показывает уникальное позиционирование в сегменте электронной коммерции за счет персонализированной продукции. Компания предлагает более 87 млн позиций продукции для 95 млн активных покупателей по всему миру, в основном в США, а также в Великобритании и Канаде.

Etsy обладает диверсифицированным портфелем брендов, который обеспечит дальнейший рост в ключевых товарных категориях, а также существенный прирост операционных показателей в течение следующих трех лет. платформой электронной коммерции, которая фокусируется на уникальной продукции в более чем 50 категориях.

Миссия заключается в слогане «keep commerce human» и проявляется в работе с творческими предпринимателями (продавцами) и предоставлении широкого выбора персонализированных товаров покупателям.