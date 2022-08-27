27 августа 12:00

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В выходные также читайте истории актеров Мариупольского драмтеатра, которым удалось спастись и переехать в Ужгород; интервью с украинкой, снявшейся в сериале «Любовь, смерть и роботы». Из полезного – примеры из Европы, как там готовятся встретить эту сложную зиму, а также какими будут цены на украинский мед и что происходит с украинскими пчелами.

Еженедельная подборка юмора – о непрекращающейся «бавовне» в Крыму и о странном символе трезубца.

В рубрике «Экономика»

Алексей Кущ: Украинцам помогли выжить диджитализация и деньги «на черный день»

31-й День Независимости стал самым сложным за эти годы. Полгода войны сломали нашу привычную жизнь, но не сломали украинцев. Вместе с аналитиком Алексеем Кущем выясняли, что помогло выстоять банковской системе и за счет чего продолжает держаться, вопреки апокалиптическим прогнозам, украинская экономика. Кстати, немалая заслуга в том, что мы выстояли – украинская бережливость.

В рубрике «Общество»

Священник-карикатурист Александр Пономаренко: Зануд в рай не пускают!

Прихожанам храма Святой Троицы в Желтых Водах на Днепропетровщине повезло. У них очень оригинальный священник. Протоирей Александр Пономаренко, помимо основной деятельности, рисует карикатуры – остроумные, язвительные, заставляющие задуматься.

А еще отец Александр – заядлый велосипедист. «КП в Украине» поговорила со священнослужителем о темах для его карикатур, как воспринимают их прихожане и о его пути к Богу.





Протоирей Александр Пономаренко не только карикатурист, но еще и велосипедист. Фото: facebook.com/alexandr.ponomarenko.543

В рубрике «Политика»

На флаге не пшеница, а лев. А вместо трезубца мог быть скифский плуг

Голубой цвет флага сверху, а желтый снизу – правильно ли расположение цветов или, может, должно быть наоборот? Как трезубец, который изначально был двозубцем, обрел третий зубец и сакральное значение? Нужен ли Украине большой герб или это имперские замашки? Какие слова нужно петь в Гимне — «браття молодії» или «браття-українці»?

Как появлялась и утверждалась триада государственных знаков — флаг, гимн и герб, — рассказал геральдист Алексей Руденко.

Фото: ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ / cdvr.org.ua

Тарас Чорновил: Отец едва ли не единственный раз показал публично на пальцах трезубец

Скандал с попыткой навязать украинцам новый символ – странную фигуру из пальцев, якобы обозначающую трезубец, заставил украинцев задуматься: зачем придумывать что-то новое, если в украинской истории уже существует прекрасный жест для обозначения трезубца, который еще в 90-х продемонстрировал Вячеслав Чорновил.

«КП в Украине» пообщалась с сыном организатора Национального Руха Украины — Тарасом Чорновилом о жестовом изображении трезубца, о желаниях политиков периодически менять государственные символы – то герб новый придумать, то цвета флага поменять местами, а то и вовсе гимн переписать.

В рубрике «Шоу-биз»

Шоу возвращаются: Леся Никитюк и пара на миллион, 12-й «Холостяк» и танцы

Осенью телеканалы, которые не принимают участия в национальном телемарафоне, выпустят на экраны ТВ шоу и сериалы, которые были отсняты еще до 24 февраля, а над некоторыми сериями работа продолжается и сейчас.

Рассказываем о новых реалити-шоу, которые уже стартовали в конце августа или выйдут в эфир уже в сентябре.





Леся Никитюк снимает третий сезон своего тревел-шоу. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk/

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