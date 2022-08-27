27 августа 12:00
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В выходные также читайте истории актеров Мариупольского драмтеатра, которым удалось спастись и переехать в Ужгород; интервью с украинкой, снявшейся в сериале «Любовь, смерть и роботы». Из полезного – примеры из Европы, как там готовятся встретить эту сложную зиму, а также какими будут цены на украинский мед и что происходит с украинскими пчелами.
Еженедельная подборка юмора – о непрекращающейся «бавовне» в Крыму и о странном символе трезубца.
В рубрике «Экономика»
Алексей Кущ: Украинцам помогли выжить диджитализация и деньги «на черный день»
31-й День Независимости стал самым сложным за эти годы. Полгода войны сломали нашу привычную жизнь, но не сломали украинцев. Вместе с аналитиком Алексеем Кущем выясняли, что помогло выстоять банковской системе и за счет чего продолжает держаться, вопреки апокалиптическим прогнозам, украинская экономика. Кстати, немалая заслуга в том, что мы выстояли – украинская бережливость.
В рубрике «Общество»
Священник-карикатурист Александр Пономаренко: Зануд в рай не пускают!
Прихожанам храма Святой Троицы в Желтых Водах на Днепропетровщине повезло. У них очень оригинальный священник. Протоирей Александр Пономаренко, помимо основной деятельности, рисует карикатуры – остроумные, язвительные, заставляющие задуматься.
А еще отец Александр – заядлый велосипедист. «КП в Украине» поговорила со священнослужителем о темах для его карикатур, как воспринимают их прихожане и о его пути к Богу.
Протоирей Александр Пономаренко не только карикатурист, но еще и велосипедист. Фото: facebook.com/alexandr.ponomarenko.543
В рубрике «Политика»
На флаге не пшеница, а лев. А вместо трезубца мог быть скифский плуг
Голубой цвет флага сверху, а желтый снизу – правильно ли расположение цветов или, может, должно быть наоборот? Как трезубец, который изначально был двозубцем, обрел третий зубец и сакральное значение? Нужен ли Украине большой герб или это имперские замашки? Какие слова нужно петь в Гимне — «браття молодії» или «браття-українці»?
Как появлялась и утверждалась триада государственных знаков — флаг, гимн и герб, — рассказал геральдист Алексей Руденко.
Фото: ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ / cdvr.org.ua
Тарас Чорновил: Отец едва ли не единственный раз показал публично на пальцах трезубец
Скандал с попыткой навязать украинцам новый символ – странную фигуру из пальцев, якобы обозначающую трезубец, заставил украинцев задуматься: зачем придумывать что-то новое, если в украинской истории уже существует прекрасный жест для обозначения трезубца, который еще в 90-х продемонстрировал Вячеслав Чорновил.
«КП в Украине» пообщалась с сыном организатора Национального Руха Украины — Тарасом Чорновилом о жестовом изображении трезубца, о желаниях политиков периодически менять государственные символы – то герб новый придумать, то цвета флага поменять местами, а то и вовсе гимн переписать.
В рубрике «Шоу-биз»
Шоу возвращаются: Леся Никитюк и пара на миллион, 12-й «Холостяк» и танцы
Осенью телеканалы, которые не принимают участия в национальном телемарафоне, выпустят на экраны ТВ шоу и сериалы, которые были отсняты еще до 24 февраля, а над некоторыми сериями работа продолжается и сейчас.
Рассказываем о новых реалити-шоу, которые уже стартовали в конце августа или выйдут в эфир уже в сентябре.
Леся Никитюк снимает третий сезон своего тревел-шоу. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk/
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