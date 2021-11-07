В зоне проведения ООС во время выполнения служебных обязанностей 7 ноября погиб главный сержант Виталий Павлысько.
Как передает Укринформ, об этом сообщила Яворивская РГА.
«Сегодня, в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Яворова — главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр, главный сержант», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Павлысько, родившийся 29 ноября 1973 года, с 2015 года и по сей день защищал родину.
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Фото: Яворивская РГА, Фейсбук
У военнослужащего остались жена, сын, дочь и родители.
Как сообщал Укринформ, российско-оккупационные войска с начала суток 7 ноября 8 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще двое получили ранение.