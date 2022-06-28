В швейцарском городе Лугано в июле будет представлен большой план восстановления Украины.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Укринформ.

«Мы, как правительство, готовимся к большой конференции, которая состоится в Лугано, чтобы встретиться там с нашими донорами и представить им большой план реконструкции. В Роттердаме говорили о двух стадиях восстановления, обсуждая где нидерландский бизнес

может себя найти. Это стадия раннего и послевоенного обновления. Перед правительством и страной стоят большие вызовы. В первую очередь – возвращение людей, а вернуть людей мы можем тогда, когда создадим нормальные условия, обеспечим восстановление социальной инфраструктуры, чтобы дети могли пойти в школу вовремя.

«В Роттердаме мы говорили, что нам нужно работать над восстановлением мостов, восстановлением целых кварталов. Я из города Чернигова и знаю, какая там ситуация, сколько разрушено зданий. Я понимаю, чтобы вернуть людей, нужно предоставить им гарантии, что им будет где жить”, — отметила она.

Она рассказала, что идет работа, в частности, с ассоциациями европейских городов по привлечению к восстановлению Украины.

«Мы об этом говорили и на бизнес-форуме в Роттердаме, и с ассоциацией нидерландских городов, которые тоже готовы присоединиться к инициативе президента о патронаже и рассмотреть возможность взять под опеку город», — говорит Свириденко.

Украина вернет все свои территории. А также подчеркнула, что предоставление Украине статуса кандидата выгодно самому Евросоюзу.

По ее словам, предоставление статуса кандидата в ЕС Украине откроет новые рынки.

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Как сообщил премьер Денис Шмигаль, общий размер программы восстановления Украины правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

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