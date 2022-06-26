США, Великобритания, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства Бориса Джонсона. Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного, пишет ТАСС.

«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», — сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры. «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции Британии, США, Канады и Японии не распространятся на уже приобретенное российское золото. При этом санкции Великобритании распространились на российский импорт в размере $16,5 млрд.

Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году £12,6 млрд ($15,5 млрд).