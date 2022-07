Российская война против Украины перешла в третью фазу. Первая началась 24 февраля с беспорядочной попытки Москвы оккупировать Киев. Она закончилась провалом благодаря ужасной российской логистике (помните 65-километровый конвой российской техники?) и навыкам украинских защитников, которые смогли эффективно использовать ракеты Stinger и Javelin, присланные с Запада.

Вторая фаза началась в середине апреля, когда диктатор Владимир Путин сконцентрировал внимание своих войск на Луганской области. Этой фазе были присущи неустанные российские артиллерийские обстрелы. Так что в начале июля украинским войскам пришлось покинуть регион. В третьей фазе защитники Украины держат сильные оборонительные позиции в Донецкой области и эффективно применяют дальнобойные системы HIMARS, которые прислал Запад, пишет в статье для Washington Post военный историк и писатель Макс Бут. Он отмечает, что HIMARS сильно изменили характер войны, позволив украинцам уничтожить более 100 ценных целей, среди которых российские склады боеприпасов и командные центры.

«Если Украина способна так эффективно вести бой только с 12 установками HIMARS, представьте, на что она будет способна, если такого оружия будет на десяток больше и она будет вооружена ракетами ATACMS. Эти ракеты позволят в четыре раза увеличить радиус действия», – пишет Бут, добавляя, что HIMARS нужно также усилить поставками западных танков и истребителей.

Если Запад обеспечит все это оружие, Украина сможет нарастить контрнаступление и отвоевать свои территории на юге и востоке, покончив с войной. Администрация Джо Байдена очень медленно передает все большее число HIMARS и впервые задумалась о возможности обеспечения Украины западными самолетами (это при том, что Вашингтон похоронил польскую инициативу еще в марте отправить истребители MиГ-29). Но ракеты ATACMS до сих пор не в повестке дня. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе объяснил, что администрация не хочет «становиться на тропу, ведущую к Третьей мировой войне». Украине даже нельзя применить HIMARS, чтобы покончить с российскими обстрелами Харькова. Потому что Россия ведет огонь со своей территории.

Бут отмечает, что эти стратегические расчеты бессмысленны. Действительно ли Салливан верит, что Путин устроит Третью мировую войну, если США передадут Украине ракеты с радиусом действия до 300 километров, но российский диктатор не сделает этого, если украинская армия будет получать ракеты, уничтожающие цели на расстоянии только 70 километров? И если поставки HIMARS, NASAMS, гаубиц калибром 155-миллиметров, беспилотников Phoenix Ghost, ракет Javelin и Stinger никого не провоцируют, почему провокационными считают потенциальные поставки танков и истребителей?

Автор соглашается, что президент Байден поступил совершенно верно, что не отправил армию США на войну против России. Но все остальное вполне допустимо: от поставок ATACMS до самолетов F-16 и танков Abrams.

«Советский Союз не колебался, когда снабжал КНДР и Северный Вьетнам истребителями, чтобы сбивать американские самолеты. Советские пилоты даже летали от имени Северной Кореи. Почему бы нам не отплатить той же монетой?» – предлагает Бут.

Еще в начале войны появился страх, что Путин действует нерационально и может применить ядерное оружие. Но если пять последних месяцев и научили чему-то, то это тому, что «потрошитель из Бучи» хоть и злой, но точно не иррациональный самоубийца. Путин отозвал свои войска от Киева, когда понял, что они терпят поражение. После этого он прибег к безжалостному применению большого количества артиллерии в Луганской области. Путин проигнорировал все разговоры об украинских ударах по военным целям на территории России. Он не атаковал Польшу, которая стала главным узлом поставок оружия Украине. Он никак не отреагировал на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Хотя это означает, что еще больше войск альянса будут стоять у российских границ.

В этом суть истории Путина. Он классический хулиган, выбирающий слабых жертв (Грузию, Украину, повстанцев в Сирии), избегая столкновений с сильными соперниками (США, НАТО). Путин достаточно благоразумен, чтобы понимать, что если его армия столкнулась с такими трудостями в Украине, у нее не будет никаких шансов в войне с НАТО. США и Россия равны в ядерной силе. Но в обычном вооружении американская армия гораздо сильнее.

«Позиция Байдена гораздо сильнее Путина. Но американский президент ведет себя так, будто именно он слабее. Хватит разрешать Путину сдерживать нас и не позволять делать все, что в наших силах, для помощи Украине. Путин должен бояться нас больше, чем мы его», – отмечает Бут.

Война уже дорого стоила России: она потеряла около 1000 танков и около 60 тысяч солдат убитыми и ранеными. Если Украина получит гораздо больше HIMARS, а также ATACMS, танки и истребители, от российской армии ничего не останется. Четвертая фаза войны может стать решающей. Но только при условии, что США, наконец-то, начнут помогать Украине победить.

