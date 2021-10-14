До конца года США возобновят рейсы для эвакуации из Афганистана американских граждан и афганцев, обратившихся за американской визой. Об этом сегодня, 14 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его словам, точная дата пока не установлена.

«Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнем организовывать рейсы», — сказал собеседник издания.

Как сообщало EADaily , последний самолет из Кабула вылетел в США 30 августа. После прекращения эвакуации из аэропорта Кабула американскими военными было испорчено диспетчерское и аэронавигационное оборудование. Запустить работу аэропорта удалось при финансовой поддержке Катара и Турции в размере $ 30 млн. Первым самолетом, 1 сентября прилетевшим в Кабул, стал военно-транспортный С-17А из Катара. На тот момент в Афганистане оставались не менее 100 граждан США и тысячи афганцев, сотрудничавших с американской администрацией.