США передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Фото процесса подготовки боеприпасов, оружия и другого оборудования, предназначенного для Украины, показал информпортал Минобороны США.

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Снимки сделаны 21 января. На них видно, что в рамках поддержки были предоставлены гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D.

SMAW-D предназначен для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику.

Боеголовка активируется с помощью переключателя в носовой части, способного различать прочные и слабозащищенные цели: он мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям, и с замедлением при поражении слабозащищенных целей (например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель)