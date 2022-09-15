Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы «отстыковать» регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство, по словам чиновницы, пытается содействовать «укреплению демократических институтов, продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека, развивать человеческий капитал, поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в данном регионе.

«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – добавила Каур.

Она увидела серьезные последствия, которые имеет для центральноазиатских стран конфликт на Украине и антироссийские действия мирового сообщества.

«Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону», – сказала заместитель помощника директора агентства.