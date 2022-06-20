Сегодня во всех вузах России началась приемная кампания. О том, как она будет проходить в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Иващенко.

— Порядок подачи заявлений на поступление по программам высшего образования остается таким же, как и в прошлом году. Документы можно подать дистанционно, по почте или прийти в приемную комиссию лично по адресу: г. Орел, ул. Панчука, д. 1.

Прием заявлений будет осуществляться с 20 июня по 25 июля. Публикация конкурсных списков — 27 июля. Списки останутся «анонимными» – без фамилий абитуриентов. Подавать документы разрешается сразу в пять вузов.

Зачисление пройдет в 2 этапа: 30 июля проводится этап приоритетного зачисления (сюда входят сироты, инвалиды, целевики) и основной этап зачисления 9 августа, где закрываются все бюджетные места.

Обращаю внимание, что абитуриенту необходимо вовремя (до 3 августа) подать согласие на зачисление и аттестат.

Что касается поступления в колледж, то экзамены для поступления сдавать не нужно. Поступать можно как после 9, так и после 11 класса. Конкурс на бюджетные места проводится по среднему баллу аттестата. На бюджет поступят те абитуриенты, у которых средний балл аттестата будет выше, также предусмотрены места для обучения на договорной основе. Приемная комиссия в колледже Среднерусского института управления работает по адресу: Орел ул. Гостиная, д. 4.

Директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов:

— Если брать цифру по бюджетным местам высшего образования, то она составляет 468 мест, по программам среднего — 340 бюджетных мест.

В этом году у нас расширилась линейка специальностей. В колледже добавилось 3 направления подготовки: «Страховое дело», «Коммерция по отраслям», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 2 направления по специальностям высшего образования — «Прикладная информатика» и «Информационные системы и технологии».

Наш институт имеет оптимальную материально-техническую базу, которая полноценно работает, — резюмировал Павел Меркулов.