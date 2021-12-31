В 2021 году цены на сырьевые товары, от энергоносителей и металлов до сельскохозяйственной продукции, резко выросли, при этом рост цен на энергоносители спровоцировали дефицит поставок и сильное восстановление экономики, поскольку вакцинация от COVID-19 ослабила повсеместные блокировки.

Ожидается, что в 2022 году мировой спрос на сырьевые товары останется устойчивым и будет поддерживать цены, поскольку мировая экономика

продолжает восстанавливаться, хотя аналогичные скачки цен маловероятны, говорят аналитики и трейдеры.

«2021 год был охарактеризован масштабным ралли», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик брокерской компании OANDA.

«Хотя я считаю, что цены на сырьевые товары останутся устойчивыми, я считаю, что восстановление в 2020 году и ралли в 2021 году будут исключительными годами, и поэтому я не ожидаю такого же масштаба роста в будущем году».

В этом году цены на энергоносители и продукты питания резко выросли, что нанесло удар по коммунальным предприятиям и потребителям от Пекина до Брюсселя и привело к росту инфляционного давления.

Высокие цены побуждают производителей наращивать объемы добычи, но некоторые аналитики ожидают, что поставки таких продуктов, как нефть и сжиженный природный газ (СПГ) останутся ограниченными, поскольку для реализации этих проектов требуются годы, прежде чем производство будет запущено.

Основные энергетические рынки в 2021 году. График Thomson Reuters

Энергия

Рекордные цены на уголь и природный газ привели к серьезному дефициту электроэнергии в Европе, Индии и Китае в 2021 году.

Азиатский СПГ вырос более чем на 200%, в то время как базовые цены на уголь в Азии выросли вдвое.

«В 2021 году мировой спрос на СПГ вырос на 20 миллионов тонн в год, причем практически весь этот рост приходится на Азию», — сказал Валерий Чоу, руководитель отдела исследований газа и СПГ в Азии в Wood Mackenzie, добавив, что спрос со стороны Китая вырос более чем на 20%, сделав его крупнейшим импортером в мире, обогнав Японию.

«Однако постоянно высокие спотовые цены на СПГ, вероятно, начнут сдерживать общий рост спроса, особенно на более чувствительных к цене рынках Южной и Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Мировые цены на нефть также восстановились на 50-60% в 2021 году и будут расти в следующем году по мере роста спроса на авиатопливо.

В Китае цены на уголь упали более чем вдвое по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в октябре после того, как ведущие производители увеличили добычу.

Металлы

Энергетический кризис в Китае и Европе ударил по производству алюминия, что привело к росту цен более чем на 40% за второй год роста. Однако это также повлияло на спрос на железную руду, поскольку крупнейший в мире производитель стали Китай сократил производство.

Цены на железную руду, которые достигли рекордных пиков в мае, упали во второй половине года на фоне строгих ограничений производства в Китае. Фьючерсы на железную руду в Даляне упали более чем на 10% после значительного роста за последние два года.

Ожидается, что цветные металлы будут лучше себя чувствовать, поскольку переход на зеленые энергоносители будет стимулировать спрос, считают аналитики, в то время как узкие места в цепочке поставок могут сохраниться.

Медь на LME выросла третий год подряд, примерно на 25% в 2021 году.

«Ожидается, что спрос на медь вырастет уже второй год, особенно после того, как недавно завершившаяся конференция COP26 продемонстрировала растущую готовность правительств уделять приоритетное внимание чистой энергии», — сказал экономист OCBC Хоуи Ли.

Основные рынки металлов Китая в 2021 году. Thomson Reuters

Сельскохозяйственные рынки

Соя в Чикаго выросла третий год подряд, кукуруза — почти на 25%, а пшеница — более чем на 20%.

Ограничения предложения из-за неблагоприятных погодных условий и высокого спроса в целом стимулировали сельскохозяйственные рынки.

Как малазийское пальмовое масло, так и соевое масло прибавили более 30%, каждое из которых растет третий год.

Основные мировые фьючерсы на сельское хозяйство в 2021 году. Thomson Reuters

Что касается напитков, кофе арабика прибавил почти 80%, увеличившись в цене второй год, а робуста подскочил на 70%, компенсируя трехлетние убытки, поскольку оставались проблемы с цепочкой поставок.

Сахар-сырец подорожал более чем на 20%, дорожая третий год, и белый сахар продемонстрировал аналогичный прирост, поскольку производство в ведущем производителе Бразилии упало из-за засухи и заморозков.

Аналитики считают, что цены на драгоценные металлы могут снизиться из-за высокой склонности к риску на фондовых и других рынках.

Золото практически не изменилось после падения в прошлом году, а серебро должно закончить год падением после двух сильных лет.

Нэвин Тукрал, Флоренс Тан, Юка Обаяси, Энрико Дела Круз, Манила, Мую Сю и Эмили Чоу © 2021 Thomson Reuters

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