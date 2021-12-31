В 2021 году цены на сырьевые товары, от энергоносителей и металлов до сельскохозяйственной продукции, резко выросли, при этом рост цен на энергоносители спровоцировали дефицит поставок и сильное восстановление экономики, поскольку вакцинация от COVID-19 ослабила повсеместные блокировки.
Ожидается, что в 2022 году мировой спрос на сырьевые товары останется устойчивым и будет поддерживать цены, поскольку мировая экономикапродолжает восстанавливаться, хотя аналогичные скачки цен маловероятны, говорят аналитики и трейдеры.
«2021 год был охарактеризован масштабным ралли», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик брокерской компании OANDA.
«Хотя я считаю, что цены на сырьевые товары останутся устойчивыми, я считаю, что восстановление в 2020 году и ралли в 2021 году будут исключительными годами, и поэтому я не ожидаю такого же масштаба роста в будущем году».
В этом году цены на энергоносители и продукты питания резко выросли, что нанесло удар по коммунальным предприятиям и потребителям от Пекина до Брюсселя и привело к росту инфляционного давления.
Высокие цены побуждают производителей наращивать объемы добычи, но некоторые аналитики ожидают, что поставки таких продуктов, как нефть и сжиженный природный газ (СПГ) останутся ограниченными, поскольку для реализации этих проектов требуются годы, прежде чем производство будет запущено.
Основные энергетические рынки в 2021 году. График Thomson Reuters
Энергия
Рекордные цены на уголь и природный газ привели к серьезному дефициту электроэнергии в Европе, Индии и Китае в 2021 году.
Азиатский СПГ вырос более чем на 200%, в то время как базовые цены на уголь в Азии выросли вдвое.
«В 2021 году мировой спрос на СПГ вырос на 20 миллионов тонн в год, причем практически весь этот рост приходится на Азию», — сказал Валерий Чоу, руководитель отдела исследований газа и СПГ в Азии в Wood Mackenzie, добавив, что спрос со стороны Китая вырос более чем на 20%, сделав его крупнейшим импортером в мире, обогнав Японию.
«Однако постоянно высокие спотовые цены на СПГ, вероятно, начнут сдерживать общий рост спроса, особенно на более чувствительных к цене рынках Южной и Юго-Восточной Азии», — сказал он.
Мировые цены на нефть также восстановились на 50-60% в 2021 году и будут расти в следующем году по мере роста спроса на авиатопливо.
В Китае цены на уголь упали более чем вдвое по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в октябре после того, как ведущие производители увеличили добычу.
Металлы
Энергетический кризис в Китае и Европе ударил по производству алюминия, что привело к росту цен более чем на 40% за второй год роста. Однако это также повлияло на спрос на железную руду, поскольку крупнейший в мире производитель стали Китай сократил производство.
Цены на железную руду, которые достигли рекордных пиков в мае, упали во второй половине года на фоне строгих ограничений производства в Китае. Фьючерсы на железную руду в Даляне упали более чем на 10% после значительного роста за последние два года.
Ожидается, что цветные металлы будут лучше себя чувствовать, поскольку переход на зеленые энергоносители будет стимулировать спрос, считают аналитики, в то время как узкие места в цепочке поставок могут сохраниться.
Медь на LME выросла третий год подряд, примерно на 25% в 2021 году.
«Ожидается, что спрос на медь вырастет уже второй год, особенно после того, как недавно завершившаяся конференция COP26 продемонстрировала растущую готовность правительств уделять приоритетное внимание чистой энергии», — сказал экономист OCBC Хоуи Ли.
Основные рынки металлов Китая в 2021 году. Thomson Reuters
Сельскохозяйственные рынки
Соя в Чикаго выросла третий год подряд, кукуруза — почти на 25%, а пшеница — более чем на 20%.
Ограничения предложения из-за неблагоприятных погодных условий и высокого спроса в целом стимулировали сельскохозяйственные рынки.
Как малазийское пальмовое масло, так и соевое масло прибавили более 30%, каждое из которых растет третий год.
Основные мировые фьючерсы на сельское хозяйство в 2021 году. Thomson Reuters
Что касается напитков, кофе арабика прибавил почти 80%, увеличившись в цене второй год, а робуста подскочил на 70%, компенсируя трехлетние убытки, поскольку оставались проблемы с цепочкой поставок.
Сахар-сырец подорожал более чем на 20%, дорожая третий год, и белый сахар продемонстрировал аналогичный прирост, поскольку производство в ведущем производителе Бразилии упало из-за засухи и заморозков.
Аналитики считают, что цены на драгоценные металлы могут снизиться из-за высокой склонности к риску на фондовых и других рынках.
Золото практически не изменилось после падения в прошлом году, а серебро должно закончить год падением после двух сильных лет.
Нэвин Тукрал, Флоренс Тан, Юка Обаяси, Энрико Дела Круз, Манила, Мую Сю и Эмили Чоу © 2021 Thomson Reuters
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