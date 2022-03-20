Со всех сторон только и слышишь: затянули… давно пора уже… да я бы за три дня… Поначалу меня это злило, затем пришло понимание — интернет, виртуальная реальность — общество привыкло решать вопросы мгновенно, кликом компьютерной мыши. Минимальные усилия обеспечивают практически любой желаемый результат — это парадигма нашего современного, на 80% виртуального общества. Люди реальных профессий — хирурги, токари, шахтёры, инженеры — они осторожнее, реалистичнее в оценках.

При ближайшем рассмотрении и самом поверхностном анализе видим: за три недели боёв под контроль наших войск отошла территория размером с Великобританию, танков, БМП и прочих броневичков уничтожено уже под 3 тысячи, авиация — практически вся. Причём сделано это всё аккуратно, без истерик и забрасывания шапками. Любой служивший в армии человек понимает: на то, чтобы списать в утиль такую прорву военной техники вместе с персоналом, нужно время. Или великие жертвы среди своих военных. Наш Верховный решил пожертвовать временем — я поддерживаю его абсолютно. И потом, давайте продолжим быть реалистами: денацифицировать оголтелых нацистов, реальных фашистов на Украине — это означает «пленных не брать». На это тоже нужно время. И сотни, тысячи тонн боеприпасов, горючего, провизии… И всё это надо перевезти на добрых примерно 800 километров, загрузить-разгрузить-складировать — ну, вы поняли: время. Не забываем: как бы не была сильна наша армия, но воюет она не в Африке, не в Ливии и даже не в Афганистане — она принуждает к демилитаризации и денацификации «сильнейшую армию Европы». Так оценивал потенциал вооружённых сил Украины её бывший президент Петро Порошенко.

Сегодня во главе этой «сильнейшей армии Европы» стоит реинкарнация художника Адольфа Гитлера — актёр Владимир Зеленский. Такой же истеричный, беспринципный и кровожадный фюрер. Его так же, как и Гитлера, поддерживают и накачивают деньгами и оружием англосаксы. Также, как и с Гитлером, вся объединённая Европа встала рядом с Зеленским, плечом к плечу с его нацистскими батальонами. Европа даже выдвинула Владимира Зеленского на Нобелевскую премию Мира — также, как выдвигала Адольфа Гитлера; так же, как вручала премию Мира Бараку Обаме — это тот американский президент, который начал войну в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Именно за это ему и дали Нобелевскую премию Мира — ничем другим он больше не прославился. Судя по номинации Зеленского, эта премия становится чёрной меткой — её дают самым кровожадным правителям и разжигателям войн.

Европа вместе с англосаксами беснуется в антироссийских санкциях, «убей русского» — это мейнстрим их самой большой, мировой структуры — Мета, хозяйки практически всего интернета. Мой очень хороший знакомый, серьёзный бизнесмен с заметными, миллионными оборотами в Италии, Нидерландах и Германии 16 марта вернулся «оттуда». Был «там» неделю — его приглашали «на разговор» по платежам за поставленный товар на сумму примерно в 3 миллиона евро. С этими фирмами он работает уже 22-ой год — с одними и теми же. В гостях друг у друга все были несчётное количество раз, но на встрече европейские «побратимы» с пеной у рта истерично стали требовать оплаты по контрактам — в евро, конечно. Мой приятель резонно указал на сроки платежей — конец 22-го года. Указал и на то, что из-за санкций самих же европейцев в евро он платить не может, может только в рублях — партнёры мгновенно превратились в сумасшедших, агрессивных зомби, таких только отстреливать. У приятеля рост — 196 и вес 108 кг, это его и спасло — иначе сожрали бы прямо в прихожей, до стола бы не довели.

Сейчас в Европе нас ненавидят все, как при Гитлере. Ненавидят за то, что у них ничего нет, а и то, что осталось — заканчивается. Ненавидят за то, что у нас есть всё, задаром за фантики мы это уже не отдаём, а отобрать они не могут. Ненавидят за то, что их женщин пользуют мигранты при любом удобном случае, а защитить их они не могут. Ненавидят за то, что мы всегда дадим сдачи и никогда ничего «забрать у русских» ни у кого не получалось. У европейцев сейчас проснулись все старые обиды на нас — за Ливонию в 16-ом веке, за Польшу в 1612-ом, за Швецию под Полтавой в 1709-ом, за Францию в 1812-ом, за всю объединённую гитлеровскую Европу в 1945-ом. На каждой (!) встрече приятелю обещали всё это припомнить и «уж в этот-то раз!» отомстить России «за всё».

Именно такой увидел добрый сочинский парень Европу сегодня. Иллюзии слетели мгновенно: на Украине мы воюем со всей Европой и со всеми англосаксами, только воюют они украинцами. Ну, и деньгами, конечно. Украину, как место битвы, и украинцев — как европейских солдат — согласился предоставить Зеленский.

Пока наши парни бьются с фашистами на Украине, «пятая колонна» ничего не боится у них за спиной — в России. И их много. У меня есть двое знакомых — вполне состоявшиеся люди: один — директор и совладелец весьма доходного «свечного заводика», другой — директор крупной федеральной конторы в областном центре. Путина, мягко говоря, не любят оба, западные санкции приветствуют злорадно. Почему?! Интернета начитались-насмотрелись? «В заграницу» вырвались, в Макдональдсе посидели? Или просто по сути своей беспринципные, неблагодарные «иваны, не помнящие родства»? Всё вместе, наверное. Плюс невнимание Государства к информационному окружению, идеологическому воздействию на своих граждан на протяжении не одного десятка лет. Такое впечатление, что коммунисты вышли из расстрелянного Ельциным Белого Дома и унесли с собой государственную идеологию. Освободившееся место заняли свобода слова, «Эхо Москвы» и «Новая газета». Про «свободу слова» нам лапшу навешали те же англосаксы, история с RT очень чётко показала, что никакой «свободы слова» сами европейцы никогда не видели и абсолютно не приветствуют. Их Бисмарк очень хлёстко и точно выразился по этому поводу: «У нас каждый может выйти на площадь и свободно говорить всё, что угодно. Да только кто ж ему это позволит?!»

Наши иностранные недруги как зеницу ока берегут мозги своих граждан от малейшего чужого и несанкционированного (!) вмешательства. Они понимают, что примерно 92% всего человечества — это легко программируемые биороботы. Вот они и программируют всё человечество СВОИМИ информационными потоками — рекламой, Диснеем, Голливудом, Метой с её Фейсбуком и прочим интернетом. На Украине им хватило 8-ми лет, чтобы перепрограммировать людей от «русская весна 2014» до «нацик 2022». У них есть для этого силы, средства и технологии — внедрением своей неправды они занимаются активно и профессионально.

Мы же свою ПРАВДУ поручили нести телевизионному носителю информационных потоков — уходящему со сцены «аппарату Морзе»: не смотрит его никто, кроме Эрнста. Ну, ещё и тех, кого он пригрел и кому платит зарплату: Макаревич, Ургант, Познер, Меладзе, Галкин, Лобода — не хочу больше, «имя им — легион». И все — под крылом Первого канала, там они столовались на «Голубых огоньках», набирали вес, оттуда они нападали на мозги граждан России. Хотя нет, не все: Дворкович кормился в «Сколково» и Международных шахматах.

Тысячу раз прав наш Верховный: зато самоочищение пришло в Россию, побежали предатели и двурушники. Те, у кого кишка потоньше оказалась — те и побежали. Матёрые остались, ими надо заниматься.

Понимаешь, дорогой читатель, а нечем нам сегодня генерировать и распространять информационные потоки. Есть у нас только две (!) студии с шестью пропагандистами — и всё. И онемевшая враз команда RT — те же телевизионщики. Кто-то очень ловко сосредоточил наши весьма малочисленные информационные силы именно на телевизионных каналах — любой телевизионный канал выключается простым нажатием кнопки. Другими средствами доставки информационных потоков на государственном уровне у нас не занимались; интернет как проводник информационных потоков именно идеологического содержания оказался не востребован государством: полагались на Эрнста.

Лукашенко тоже полагался на свой «первый канал». Но пришла NEXTA и Батька стал говорить в пустоту: зрителей у экранов телевизоров не оказалось, все ушли в айфоны и смартфоны — к NEXTА.

Ничего страшного в наших неуспехах в деле формирования и распространения информационных потоков пока нет: у нас самое патриотичное население в Мире и, с технической и организационной точек зрения, исправить это отставание не сложно.

Страшно другое: я не вижу ни одного шага в этом направлении.

У меня нет ни малейших сомнений в нашей Победе на Украине; в том, что мы в очередной раз победим фашизм в Европе; в том, что мы добьёмся справедливого переустройства Мира в целом.

Меня очень тревожит то, что после нашей Победы англосаксы пригреют у себя очередного герцена с добролюбовым, и мы опять проиграем им информационную войну, проиграем умы изрядной части наших граждан.