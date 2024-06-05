По данным Департамента статистики, в апреле 2024 года объем выпуска промышленной продукции сократился по сравнению с апрелем прошлого года на 4,7%.

Производство увеличилось в горнодобывающей промышленности на 3,6% и в энергетике на 10,1%, однако сократилось на 5,7% в обрабатывающей промышленности.

Сокращение производства было отмечено в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, где третий месяц подряд спад производства в годовом сравнении составляет примерно 6%.

В апреле выпуск продукции сократился в деревообработке (12,9%), производстве изделий из металла (11,5%), электрооборудования (13,5%), а также компьютеров и электронного оборудования (13%). Рост наблюдался в производстве продуктов питания (5%) и сланцевого масла (12,7%).

Статистика промышленного производства, апрель 2024 года. Автор: Statistikaamet

В апреле на экспорт поступило 67,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

С поправкой на число календарных дней продажи продукции в обрабатывающей промышленности в апреле сократились в годовом сравнении на 6%, при этом продажи на внутреннем рынке сократились на 10%, а продажи на экспорт — на 3,9%.

Спад промышленного производства по сравнению с мартом составил 1,5%, а в обрабатывающей промышленности — 1,7% (с поправкой на сезонность).

В сфере энергетики производство электроэнергии в апреле количественно (в мегаватт-часах) выросло на 3,4%, а тепловой энергии — на 16,7%.

Статистика промышленного производства, апрель 2024 года. Автор: Statistikaamet



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