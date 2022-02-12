Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-релиз Совета Е С.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Чтобы средства помощи поступили в Украину, предложение должен одобрить Европейский парламент. Голосование по выделению помощи может пройти в Европарламенте по ускоренной процедуре.

«Нынешняя геополитическая напряженность губительно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию», — говорится в заявлении Совета Е С.

Что предполагает помощь

Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Украина получит первый транш в 600 евро сразу после завершения всех необходимых согласительных процедур и при условии выполнения программы МВФ.

Читайте также: Всемирный банк выделит Украине $300 миллионов на энергоэффективность

Выплата второго транша будет связана с выполнением программы МВФ и условиями Меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.

Денежные средства пойдут на укрепление экономической устойчивости и стабильности Украины, управление и верховенство права, а также на энергетику.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро 24 января.

Читайте также: ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро помощи. Еврокомиссия приняла решение

25 октября Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро.

Источник