Мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома, — сказал собеседник агентства. — В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил».

В украинских националистических СМИ и телеграм-каналах по этому поводу царит бурная радость. Отмечается, что так будет со всеми, «кто решил сотрудничать с оккупантами». Ряд телеграм-каналов поспешил объявить, что градоначальник Энергодара убит, однако теперь они вынуждены опровергать написанное.