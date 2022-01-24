В исследование компании Accenture говорится, что глобальная индустрия покупок в социальны сетях к 2025 г. вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная коммерция, с $492 млрд до $1,2 трлн к 2025 г.

«Рост времени, которое люди проводят в социальных сетях, отражает, насколько важны эти платформы в повседневной жизни. Они меняют представление, как люди покупают и продают, что открывает перед платформами и брендами новые возможности для пользовательского опыта и получения доходов», — отмечает руководитель глобальной отрасли программного обеспечения и платформ в компании Accenture Робин Мердок.

Менеджер продуктов электронной коммерции компании «ВКонтакте» Александр Аббасов рассказывает, что в компании согласны с этим трендом. «Так, пять-шесть лет назад было много разговоров, что социальные сети — это не место для покупок. А уже сейчас более 1000 товаров пользователи «ВКонтакте» добавляют в закладки каждый час. Тенденция поменялась. Средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России — более 46 млн человек. Каждый день пользователи социальной сети не только общаются, смотрят клипы или слушают музыку, но и вызывают такси, заказывают еду и различные услуги, покупают и продают товары», — отмечает Александр Аббасов. Также он говорит, что социальные сети научились закрывать разные потребности, в том числе и электронной коммерции: как классические отношения между продавцом и покупателем, так и отношения между частными лицами (объявления). «Одни у нас покупают икру и красную рыбу, вторые подержанную дубленку, третьи уникальные подарки к праздникам, четвертые следят за новинками любимых брендов одежды, пятые заказывают готовую еду. Это все часть большого e-commerce. И мы видим, как он стремительно растет в последние годы», — делятся наблюдениями в компании «ВКонтакте».

«Соцсети изначально были для российского бизнеса

хорошим каналом для продаж по своей сути: их посещают более двух третей населения страны. Изначально бренды использовали их как поле для рекламы, но прямые продажи еще более эффективны с точки зрения затрат на привлечение покупателя. Превращение соцсетей в точки прямых продаж — тренд, у которого есть несколько объективных предпосылок. Это и развитие экосистем, и возможность таргетирования на отдельные сообщества по интересам, и вполне вероятное появление метавселенных, которые могут предложить покупателям принципиально новый опыт шопинга», — рассказывает руководитель направления технологического консалтинга департамента потребительских товаров и розничной торговли Accenture в России и Казахстане Сергей Киреев.

Заместитель гендиректора компании «Авито» и руководитель «Авито Товары» Иван Гуз отмечает, что торговля в социальных сетях входит в социальную коммерцию, о которой говорится в исследовании, но в целом это разные понятия. «Например, «Авито» работает именно в области социальной коммерции, так как частные лица используют площадку для продажи товаров также частным лицам, но при этом сама по себе не является социальной сетью в общепринятом смысле», — говорит Иван Гуз. Он уточняет, что соотношение показателей роста торговли в социальных сетях и в традиционной интернет-торговле всегда зависит от конкретной страны. «Там, где проникновение e-commerce в общий объем торговли небольшое, показатели роста могут быть довольно высокими благодаря изначально низкой базе. Например, в России на данный момент показатель проникновения e-commerce равен 10%, а через пять лет прогнозируется, что он достигнет 30%, то есть вырастет в три раза. В таких условиях социальная коммерция обогнать традиционную онлайн-торговлю не может», — добавляет руководитель «Авито Товары».

Вице-президент направления социальной коммерции компании «AliExpress Россия» Надежда Егорова, отмечает, что люди проводят в социальных сетях рекордно много времени, поэтому формируются новые покупательские паттерны. «Социальные сети изначально заточены под иной формат взаимодействия через контент, общение и развлечение. Там пользуются популярностью live-стримы и интерактивные механики, которые помогают не только приобрести нужный товар, но и не заскучать при поиске информации о нем. Кроме того, один из очевидных плюсов использования соцсетей — это удобство. В привычной экосистеме можно делать сразу все: узнавать про товары, изучать и покупать их. Поэтому особую ценность приобретают social и entertainment e-commerce, в которых «AliExpress Россия» является безусловным лидером и планирует активно развивать эти направления в новой реальности», — добавила Надежда Егорова.

В отчете компании Accenture говорится, что к 2025 г. наибольшее количество покупок в соцсетях ожидается в сфере одежды (18% всех покупок), бытовой электроники (13%) и декора для дома (7%). Продукты питания также представляют крупную товарную категорию (13%). Аналитики компании Accenture отмечают, что покупка в такой категории типична исключительно для Китая. Красота и средства личной гигиены, хотя и занимают меньшую долю в общем объеме продаж, по прогнозам компании, будут быстро набирать обороты и к 2025 г. составят более 40% цифровых расходов в этой категории на ключевых рынках.

Аналитики компании Accenture утверждают, что небольшие бренды также могут получить выгоду от коммерции в социальных сетях. «Более половины (59%) опрошенных заявили, что они с большей вероятностью поддержат малый и средний бизнес через покупки в соцсетях, чем при покупках на сайтах электронной коммерции. Кроме того, 63% респондентов ответили, что с большей вероятностью снова купят товар у того же продавца, что говорит о преимуществах такой коммерции в формировании лояльности и стимулировании повторных покупок», — говорится в исследовании Accenture.

Сергей Киреев из компании Accenture считает, что в России и тренды электронной коммерции в целом, и тренды покупок, в частности принятия решения о покупках, проявляются и будут проявляться более активно и ярко, чем на Западе. «Это будет обусловлено наличием большого количество локальных активных игроков — как по созданию своих экосистем, где электронная коммерция занимает важную часть, так и локальных социальных сетей, которые пользуются большой популярностью», — отмечает он.

Данный тренд, считает Александр Аббасов из «ВКонтакте», будет продолжать проявляться в России. «У социальных сетей одна механика: друзья, контент, инфлюенсеры и их подписчики. К тому же с каждым годом в социальных сетях качество и количество внешних и внутренних инструментов для продавцов увеличивается. Кажется, что сейчас уже все есть: от чат-ботов до CRM, OMS, интеграций с доставками и платежных решений», — считают во «ВКонтакте». Также в компании рассказывают, что уже сейчас любой человек с мобильным телефоном может открыть «ВКонтакте», добавить товары, расставить их в нужном порядке или сгруппировать по тематике, оформить описание сообщества и баннеры, указать свои контакты и место на карте, пригласить знакомых или запустить со смартфона умную рекламу. «К тому же можно подключить и доставку через Boxberry/СДЭК и воспользоваться решением для управления. Все это значительно упрощает работу предпринимателей в социальных сетях», — добавляет Александр Аббасов.

В компании «Авито» наоборот считают, что рост продаж в социальных сетях как тренд в России будет проявляться в меньшей степени. «У нас в стране уже достаточно распространена социальная коммерция благодаря «Авито», а вот сфера e-commerce будет расти ускоренными темпами из-за низкой базы», — объяснили в компании.

Вице-президент направления социальной коммерции компании AliExpress рассказывает, что в Китае активно развивается тренд на интертеймент-шопинг. «Сегодняшние российские пользователи тоже начинают идти по пути интертеймент-шопинга — это видно по тому, как они вовлекаются в те же игровые и развлекательные механики, которые мы вводим. Это определенно можно назвать восходящим трендом. Такое поведение пользователей отражает концепцию торгово-развлекательного маркетплейса, которым мы и являемся. Через различные каналы AliExpress реализует онбординг пользователей, вовлекает их в покупку, формирует у них интерес», — отмечает он.

Отчет Accenture показал, что половина пользователей обеспокоены, что покупки в социальных сетях не будут защищены или возвращены в соответствии с законом. «Те, кто еще не использует социальную коммерцию, говорят, что одной из причин является отсутствие доверия к подлинности продавцов, в то время как активные пользователи покупок в соцсетях отмечают плохую политику возврата товаров. Недоверие — проблема, на преодоление которой потребуется время. Но продавцы, которые сосредоточатся на этих областях, будут иметь больше возможностей для увеличения доли рынка», — рассказывает руководитель глобального направления потребительских товаров и услуг в компании Accenture Оливер Райт.

Эксперты компании «Авито» тоже считают, что у российского рынка социальной коммерции есть существенная проблема — проблема доверия. «Мы решаем ее благодаря «Авито Доставке» и безопасной сделке, и работа в этой области приносит свои плоды. По нашим данным, количество сделок с «Авито Доставкой» в декабре 2021 г. выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Люди из самых разных точек страны начинают все больше торговать друг с другом благодаря возможностям доставки и уверенности в успешной сделке. Самыми популярными категориями с доставкой в С2С-сделках в прошлом году на сайте стали «Хобби и отдых», «Личные вещи», не боятся также отправлять и электронику — эта категория занимает третье место», — приводят свои данные в компании.

Александр Аббасов из компании «ВКонтакте» говорит, что главная особенность российского рынка, которая может повлиять на развитие торговли через социальные сети, заключается в том, что в социальных сетях комфортно как классическим продавцам непродовольственных товаров, так и сфере питания или услуг. «В магазинах «ВКонтакте», к примеру, очень востребована категория доставки еды. А самыми популярными категориями товаров являются «гардероб», «продукты питания», «досуг» и «подарки», — отмечает он.

В компании AliExpress уверены, что этот год будет прорывным для социальной коммерции. «Маркетплейсы начнут заниматься этим направлением еще активнее. Во многом этому способствует высокий уровень проникновения социальных сетей», — отмечает Надежда Егорова.