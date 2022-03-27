Евразийский континент должен стать новым центром роста мировой экономики. Об этом Правде.ру заявила эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева, комментируя информацию о возможном ужесточении санкционного режима и экономической войне между Россией и странами Запада.

По её мнению, мировая экономика

переживает серьёзный вызов политизации деловых процессов. Фактически не только крупное, но также малое и среднее предпринимательство де-факто находятся в заложниках международного политического кризиса глобального масштаба. В этом смысле интересно рассмотреть возможность раскрытия делового и инвестиционного потенциала евразийского континента, как нового центра роста

«С учётом политической нестабильности и высокой степени идеологизации внешней политики стран западного сообщества, следует рассмотреть возможность создания условий для прихода экономических гигантов в страны евразийского континента. И самым важным политическим и юридическим условием для всех игроков должен стать политический нейтралитет и нацеленность на экономическую активизацию. На самом деле, как минимум, страны Азии уже давно стали мастерскими мира и в этом качестве вполне могут быть новыми точками роста мировой экономики в целом. Особенно стоит отметить такую опцию экономического развития как конвергенция. Речь идёт не только о примере Китая в XXI веке», – обращает внимание Кранчева.

Опыт Китайской Народной Республики, которая в рамках собственной экономической системы использует как рыночные, так и административно-плановые элементы регулирования экономики, совершенно уникален. В частности, при таком подходе можно создать реальный и эффективный баланс между запросом общества на социальную справедливость и комфортным инвестиционным климатом для капитала. Во многом применение такой модели социально-экономической конвергенции может стать отличным рецептом решения многих глобальных проблем, таких как экономическое неравенство, социально-политическая нестабильность и многие другие. В этом аспекте есть смысл обратить внимание и на важность создания международных платформ, которые будут учитывать подобную смешанную модель социально-экономического развития.

Кроме опыта КНР стоит обратить внимание на пример Исламской Республики Иран, которая также в экономическом плане сумела создать уникальную модель не только для Ближнего Востока, но и всей Евразии. Тегеран сумел создать социально ориентированную структуру общества, в рамках которой учитываются не только запросы социальных групп, но и придаётся особое значение и сохраняется ценностная и культурная самобытность иранского народа. Это также очень важный аспект в формировании общества процветания и социального мира. Деловые круги должны учитывать ценности, традиции и культуру местного сообщества.

«Многообразие культур, различие в деловых подходах – всё это должно быть учтено и принято во внимание при создании условий для честной конкурентной борьбы и для преодоления противоречий, всё это необходимо реализовать в комплексной системе и правилах игры для международных деловых кругов в целом. Ведь переход центра экономической жизни в Евразию должен учитывать особенности всех народов, населяющих наш континент», уверена эксперт.

Финансовая система при переходе центра экономической активности крупнейших корпораций в сторону евразийского континента также должна трансформироваться в пользу большего разнообразия. В частности, стоит допустить возможность создания второй резервной валюты, привязанной к золотому запасу. Речь идёт о создании международной валюты, динамика развития которой не будет связана с одним центром силы или зависеть от международной политической конъюнктуры.

«Стоит заметить, что при обсуждении переноса центра мировой экономики в сторону Евразии необходимо учитывать и вопрос международных расчётов. В этом смысле опыт Европейского Союза может быть очень полезен. В частности, как минимум, в среднесрочной перспективе стоит работать над созданием новой международной валюты для Евразии. Это будет настоящим фундаментальным сдвигом для мировой финансовой системы. Например, возможная резервная валюта может быть полезна для краткосрочных операций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания национальной валюты», – заключает Елена Кранчева.

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