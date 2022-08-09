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Investing.com — Пока в США идут бурные дебаты о том, находится ли экономика страны в рецессии, некоторые аналитики указывают на ряд релевантных индикаторов рынка облигаций, делая ставку на спад, тогда как другая группа категорически отвергает эту идею, указывая на силу рынка труда, пишет Barron’s.

Дело в том, что отчет по занятости в США, вышедший в прошлую пятницу, указал на то, что состояние рынка труда за первые 7 месяцев 2022 года было совсем не похоже на его состояние во время большинства рецессий. Отчет был довольно однозначным и свидетельствовал о том, что восстановление рынка труда не только не сбавляет обороты, но и работает на полную катушку.

Обычно в трудные периоды с началом каждой рецессии, а часто и в предшествующие месяцы уровень безработицы всегда рос, однако на этот раз за последние 7 месяцев, напротив, уровень безработицы упал с 4,0% до 3,5%, вернувшись к своему 50-летнему минимуму. В экономике было создано более 3,3 млн рабочих мест, что превышает годовой показатель почти каждый год за всю историю наблюдений.

И хотя есть предположения, что рынок труда может резко измениться, ключевые индикаторы того, как рецессия обычно влияет на рынок труда, почти не показывают признаков слабости.

Любая рецессия всегда сопровождается сокращением занятости: занятость и ВВП падают одновременно; при этом падение ВВП на 2% обычно сопровождается ростом безработицы на 1%.

Также во времена экономического спада количество увольнений, как правило, незначительно увеличивается. Сегодня же мы наблюдаем небольшой всплеск первичных заявок на пособие по безработице, тогда как количество увольнений остается на рекордно низком уровне.

Наконец, во время рецессии наблюдается падение уровня трудоустройства безработных, в то время, как безработица затягивается, потому что количество вакансий, как правило, резко сокращается в начале рецессии, как и количество нанятых на работу.

Количество вакансий упало в США с 4,8 млн до минимума 3 млн во время краха доткомов; затем сократилось с 4,5 млн до 2,5 млн во время всемирного финансового кризиса; и с 7 млн до 4,7 млн во время вспышки COVID-19. Однако сегодня уровень найма на 12% выше, чем в 2019 году.

Еще один признак рецессии — это снижение количества вакансий и найма, которое, как правило, происходит повсеместно, затрагивая практически все секторы экономики. Однако сегодня замораживание найма и увольнения в основном коснулись таких секторов, как высокие технологии, недвижимость и электронная коммерция, которые резко росли во время пандемии и теперь возвращаются в нормальное русло. И эти сокращения настолько малы, что практически невидимы в совокупных экономических данных. Чувствительные к рецессии отрасли — например, рестораны, гостиницы и авиаперевозки — продолжают быстро расширяться.

Неполная занятость возрастает во время рецессий: например, число людей, которые хотели работать полный рабочий день, но были вынуждены согласиться на неполный, выросло с 4,6 млн до 9 млн во время мирового финансового кризиса. В июле же этого года это число выросло на 303 000 человек и остается значительно выше уровня, существовавшего до пандемии.

Во время рецессии рост заработной платы замедляется. Например, он упал с 5,3% в марте 2001 года до минимума 3,3% в июне 2004 года, и с 4,1% в декабре 2007 года до 1,6% в мае 2010 года. Сегодня же ежегодный рост номинальной заработной платы выше, чем когда-либо прежде, и даже ускоряется.

Наконец, коэффициент трудового участия обычно падает во время рецессии и в течение нескольких лет после нее. В недавних отчетах по занятости в США этот коэффициент был неизменным или снижался что кажется почти невозможным, учитывая быстрый рост заработной платы.

Средняя рецессия длится около 17 месяцев, но восстановление рынка труда может занять гораздо больше времени.

Наблюдаемое сегодня в США восстановление рынка труда только запускает рост процветания: увеличение количества рабочих мест ведет к увеличению благосостояния и росту потребительских расходов, побуждая работодателей нанимать еще больше работников. Тем не менее, это также усиливает давление на работодателей, в результате чего компаниям становится все труднее удерживать и нанимать работников, ищущих лучшие условия. Но даже у таких трудностей может быть положительная сторона: компании становятся лучше как с точки зрения поиска, так и привлечения лучших кадров.

— При подготовке использованы материалы Barron’s

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