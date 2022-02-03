03 февраля 2022

«Белорусы и рынок»

С тех пор как COVID-19 начал распространяться по миру в 2020 году, мировая экономика подверглась испытанию сбоями в цепочках поставок, волатильностью цен на товары, проблемами на рынке труда и снижением доходов от туризма.

По оценкам Всемирного банка, почти 97 миллионов человек оказались в условиях крайней нищеты в результате пандемии. Чтобы помочь в этой сложной ситуации, мировым правительствам пришлось увеличить свои расходы, чтобы справиться с более высокими расходами на здравоохранение, безработицей, отсутствием продовольственной безопасности и помочь предприятиям выжить. Страны взяли на себя новый долг, чтобы оказать финансовую поддержку этим мерам, что привело к самому высокому уровню мирового долга за полвека.

Топ-10 стран с точки зрения отношения долга к ВВП:

Место Беларуси в круговороте статистики с показателем 44,9% можно найти по этой ссылке. (Подсказка: верхний правый угол)

Япония, Судан и Греция возглавляют список с отношением долга к ВВП намного выше 200%, за ними следуют Эритрея (175%), Кабо-Верде (160%) и Италия (154%).

Уровень долга Японии не станет неожиданностью для большинства. В 2010 году она стала первой страной, достигшей соотношения долга к ВВП 200%, а сейчас оно составляет 257%. Для финансирования нового долга японское правительство выпускает облигации, которые в основном скупаются Банком Японии. К концу 2020 года Банку Японии принадлежало 45% непогашенного государственного долга.

Стремительный рост государственного долга является серьезной причиной для беспокойства. Как правило, чем выше отношение долга страны к ВВП, тем выше вероятность того, что страна может объявить дефолт по своему долгу, что вызовет финансовую панику на рынках.

Страны, в которых отношение долга к ВВП в течение продолжительных периодов времени составляло более 77%, переживали экономический спад.

Долговой кризис, который назревал после глобальной рецессии 2008 года, ударил по бедным странам и странам со средним уровнем дохода сильнее, чем по богатым. Более богатые страны берут кредиты для запуска пакетов фискальных стимулов, в то время как страны с низким и средним уровнем доходов не могут позволить себе такие меры, что может привести к более широкому глобальному неравенству.

К концу 2020 года мировой долг достиг 226 триллионов долларов, что стало самым большим годовым ростом со времен Второй мировой войны. На заимствования правительств пришлось немногим более половины прироста на 28 триллионов долларов, в результате чего глобальный показатель государственного долга достиг рекордного уровня 99% ВВП. Должностные лица МВФ предупреждают, что по мере роста процентных ставок более высокие процентные ставки уменьшат влияние бюджетных расходов и вызовут усиление озабоченности по поводу устойчивости долга. «Риски увеличатся, если глобальные процентные ставки будут расти быстрее, чем ожидалось, и рост замедлится», — написали чиновники в Докладе о перспективах мировой экономики за октябрь 2021 г.

«Значительное ужесточение финансовых условий усилит давление на правительства, домохозяйства и фирмы с самой большой задолженностью. Если государственный и частный секторы будут вынуждены сократить долю заемных средств одновременно, пострадают перспективы роста».

Новый отчет будет доступен в апреле 2022 года.

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