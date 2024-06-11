Слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится уйти в отставку были быстро опровергнуты после того, как спровоцировали резкую распродажу французских гособлигаций, сообщает Bloomberg.

«Перспектива длительного периода политической неопределенности подрывает уверенность инвесторов в экономике и политических перспективах страны, и беспокойство начинает распространяться на другие европейские рынки.

Доходность 10-летних французских облигаций, известных как OAT, подскочила во вторник на целых 10 базисных пунктов и расширила спред по эквивалентным немецким облигациям до самого высокого уровня с марта 2020 года на закрытии. Итальянские ценные бумаги, считающиеся одними из самых рискованных в регионе, учитывая накопленный государственный долг, были сметены на второй день, при этом спред по облигациям подскочил до 150 базисных пунктов», — говорится в статье.

Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы, чтобы обуздать политический подъем Марин Ле Пен, чья партия «Национальное объединение» получила широкую поддержку на выборах в Европарламент в прошедшие выходные.

«Первый тур голосования 30 июня рискует превратиться в окончательное противостояние по поводу фирменной экономической политики Макрона, которая в значительной степени успокоила инвесторов и бизнес с тех пор, как он вступил в должность в 2017 году.

В частности, затыкать дыры в бюджете станет еще сложнее, если он потеряет контроль над парламентом и правительством. S&P Global Ratings в прошлом месяце понизило кредитный рейтинг страны, заявив, что дефицит останется выше 3% ВВП до 2027 года. Финансовый регулятор Франции считает, что стратегии правительства по борьбе с дефицитом не хватает последовательности и доверия», — подчеркивает агентство.

Опубликованные накануне результаты опроса о намерениях голосовать в первом туре показывают, что «Национальное объединение» набирает 34%, а группа Макрона отстает с 19%, отмечает Bloomberg.

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