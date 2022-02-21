Потенциальный объем рынка услуг для логистических дронов в России — $1 млрд. Но пока большинство проектов находятся на стадии экспериментов. Рассказываем, как создается рынок дронов-доставщиков

Что происходит в индустрии БВС: от данных к доставке

Беспилотные воздушные суда (БВС) используют во многих секторах экономики — лесном и сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, строительстве, геодезии, ЖКХ. Чаще всего это легкие БВС с максимальной взлетной массой до 30 кг. Они нужны для аэросъемочных работ и получения цифровых пространственных данных.

Следующий этап развития рынка беспилотных систем — логистика и доставка грузов. По данным Gartner, к 2026 году для доставки товара до потребителя в мире будут использовать около 1 млн дронов.

Еще в 2014 году DHL с помощью беспилотных устройств привезла срочные посылки весом до 1,2 кг на немецкий остров Юйст, куда не ходили паромы. Остров отделен от материка на 12 км.

Четыре года спустя один из крупнейших ретейлеров мира Walmart начал активно регистрировать патенты на дроны. Вскоре компания вместе с Zipline запустила сервис доставки товаров для здоровья из гипермаркетов в штате Арканзас.

Пандемия сделала беспилотную и бесконтактную логистику еще более востребованной, и таких проектов стало больше. Например, летом 2021 года компания Drone Delivery Canada (DDC) заключила договор с Международным аэропортом Эдмонтона о доставке грузов в логистический центр. В парке у DDC есть дрон Sparrow с максимальной нагрузкой 4,5 кг и более мощный Robin XL, который может поднять 11,3 кг.

С куда большими грузами пытается работать Королевская почта Великобритании. В октябре 2021 года служба доставила 100-килограммовый груз на 52 км из города Керкуолл до острова Норт-Роналдсей.

Однако до массового внедрения таких систем еще далеко. Сейчас, по данным Gartner, работу курьеров выполняют всего 20 тыс. дронов. Анализ мировой практики показывает, что пока БВС используются преимущественно для перевозки легких грузов, подтверждают эксперты технологических конкурсов НТИ Up Great. По их словам, такие проекты сейчас воспринимаются скорее как эксперимент и инструмент PR.

Как дронов-курьеров используют в России

Учитывая территорию и неравномерное развитие инфраструктуры, в России эффект от масштабного использования дронов может быть даже больше, чем во многих других странах, считают в EY. Отечественные компании, похоже, это понимают, и активно экспериментируют с беспилотными системами. В частности, их пытаются применять для перевозки почтовых посылок и денег.

К использованию дронов стали подключаться и крупнейшие игроки российского рынке e-commerce. Однако применять БВС можно и в промышленности.

Так, осенью 2019 года ассоциация «Аэронекст» Национальной технологической инициативы провела конкурс«Нефть»: участники перевозили грузы, имитирующие пробы нефти. Победителем стало Научно-производственное предприятие «Новые технологии телекоммуникаций». Во время испытаний на Восточно-Мессояхском месторождении аппарат совершил несколько успешных рейсов до нефтепромысла. Он пролетел 130 км и доставил на месторождение суммарно 150 кг груза.

Фото: AeroNext

Кто сделает дроны массовой технологией

Как и в большинстве других стран, пока дроны-доставщики применяются в России точечно. Хотя власти всячески пытаются ускорить развитие рынка.

Например, федеральный проект «Беспилотная аэродоставка грузов» стал одним из так называемых «проектов-маяков». Это стратегические инициативы, список которых правительство утвердило летом 2021 года. Они должны помочь в создании рынков высокотехнологичной продукции, где будут задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы и госкорпорации. Задача проекта по аэродоставке — найти и преодолеть барьеры, которые мешают запуску беспилотной аэрологистики на всей территории страны.

Для разработки и испытания технологий, которые нужны рынку, в России стартовал конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great «Аэрологистика», организованный Фондом поддержки проектов НТИ совместно с ассоциацией «Аэронекст».

Конкурсы НТИ Up Great — это целая серия разных отраслевых соревнований по поиску инновационных решений, которые помогают преодолеть технологические барьеры. В беспилотной логистике таких барьеров много, и зачастую они носят системный характер. Но если удастся их преодолеть, это откроет возможности для массового применения БВС в перевозке грузов.

Участникам конкурса «Аэрологистика» нужно перевезти на БВС грузы массой не менее 50 кг на общую дистанцию не менее 1 тыс. км со множественными промежуточными посадками.

Условия: интенсивное воздушное движение, инфраструктурные ограничения по размерам площадок взлета-посадки, динамическое назначение координат точек погрузки-разгрузки, удаленных друг от друга на расстоянии от 50 до 100 км, неблагоприятные погодные условия, отсутствие техобслуживания в местах посадки.

Призовой фонд конкурса — ₽380 млн.

Организаторы ожидают, что первые полетные испытания начнутся с весны 2023 года. Финал конкурса запланирован на август—октябрь 2024 года.

«Почта России» не только участвовала в составлении задания для конкурса национальной технологической инициативы «Аэрологистика». Мы, как оператор проекта-маяка «Беспилотная аэродоставка грузов», заинтересованы в выводе решений на серийное производство и конкурентный рынок», — отметил Денис Барышников, руководитель отдела реализации проектов авиационной инфраструктуры.

Ранее компании, которые работают в рамках НТИ, уже представили несколько перспективных решений. Потенциально они тоже могут стать участниками конкурса.

Например, разработчики из «Птеро» создали дрон для воздушного каршеринга. Он способен перевозить до 10 кг, а стоимость его аренды составляет всего ₽500 в час. Арендовать такой беспилотник может любой желающий. Но, как ожидается, основными заказчиками станут нефтегазовые компании. Им нужно доставлять небольшие грузы, документы или лекарства в недоступные для наземного транспорта районы.

Другой участник НТИ, компания «Геоскан», в 2020 году выполнила крупнейший в мире проект по беспилотной геологоразведке. С помощью дронов за один полевой сезон она обеспечила магнитную съемку площади 1250 кв. км. Кроме того, компания регулярно проводит световые шоу с беспилотниками. Во время одного из них установили мировой рекорд — в воздух поднялись 2 198 дронов.

По данным «проекта-маяка», уже к 2024 году в труднодоступных регионах России, таких как Ханты-Мансийский округа, на Ямале и Чукотке объем перевозок может вырасти до 1,2 тыс. тонн ежегодно.

Что мешает развитию рынка

Несмотря на высокий интерес компаний к технологии, массовые полеты с дронов-доставщиков начнутся не ранее 2025 года, предупреждают аналитики Gartner. Развитие рынка беспилотников для логистики сдерживают сразу несколько серьезных препятствий.

Нет законодательного регулирования для интеграции дронов-доставщиков в городскую инфраструктуру.

Нынешнее регулирование ориентировано на пилотируемую авиацию. С одной стороны, это сильно ограничивает возможности применения БАС. С другой, оставляет часть вопросов в серой зоне, объясняют в EY.

Регулирование, к примеру, не учитывает вопросы дистанционного управления, автономных полетов и полетов над людьми.

По словам аналитиков EY, самый большой потенциал — у использования дронов за пределами прямой видимости. А для него нужно согласовать маршрут, получить разрешение от администраций и организаций, над которыми будет летать дрон, и разрешение на использование воздушного пространства. Все это занимает до нескольких недель.

Общественное неприятие.

Порядка 80% участников исследования EY не понимают, кто управляет дроном, опасаются слежки и вторжения в личное пространство. Их также раздражает шум беспилотников.

Технологические проблемы.

Эксперты технологических конкурсов НТИ Up Great выделяют здесь целый ряд сложностей.

Прежде всего, БВС остаются относительно ненадежными вне зависимости от массы груза. Им нужно техобслуживание после каждой посадки.

При этом беспилотная аэрологистика сейчас экономически неэффективна. Для полетов необходимы дублирующие пункты дистанционного управления и квалифицированный экипаж на каждой площадке.

Однако главный ограничитель — это невозможность совершать совместные полеты с другими воздушными судами в общем воздушном пространстве, полагают в Up Great. Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство в прошлом году. Но она позволит решить проблему лишь частично и только к 2030 году.

Какой потенциал у российского рынка

Если снять основные ограничения, объем рынка услуг для логистических дронов в России может превысить $1 млрд, прогнозируют в EY.

Но учитывая быстрое развитие отечественного сегмента e-commerce, цифра может оказаться намного больше. По экспертным оценкам, электронная коммерция в РФ может вырасти вчетверо к 2025 году — до ₽11,1 трлн.

На сегодняшний день только в Москве работает не менее 40 тыс. курьеров, подсчитывают в ассоциации «Аэронекст». Они выполняют от 5 до 20 доставок в день. Если за среднюю стоимость принять ₽250, то в общей сложности получается около 600 тыс. доставок в сутки на ₽150 млн. «Учитывая 25%-ную долю Москвы в российском e-commerce, получается, что в год россияне тратят только на мелкие курьерские услуги не менее ₽219 млрд», — говорят в «Аэронекст».

Потенциально дроны могут взять на себя значительную часть такой работы. Тем более, что для этого в России уже выпускают необходимое оборудование.

В EY отмечают, что российские производители БВС предлагают продукты мирового уровня. Пока они сталкиваются с ограничениями и часто вынуждены ориентироваться на зарубежных покупателей. Но когда вопрос с регулированием и использованием гражданской инфраструктуры будет решен, рынок сможет развиваться быстрее.