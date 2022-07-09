В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах.

Издание отмечает, что сразу после скандального эпизода Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации, в конце концов согласовав телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского.

«Официально позже объявили, что обмен мнениями был „очень важен“ для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — сообщает журнал.

По информации редакции, Зеленский сначала выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумением», после чего предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Однако эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.

В ответ Штайнмайер потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем переходить к планированию следующего. В материале подчеркивается, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент ФРГ потребовал от своего украинского коллеги объяснений.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: „Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас“. После того, как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: „Ладно, оставим тему“», — пишет издание.

Собеседники газеты в администрации президента Германии рассказали, что они удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, с которой тот противостоял Зеленскому. При этом сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.

Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточно-европейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти бывшей советской республики объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев.

Разногласия преодолели в телефонном разговоре Шольца с Зеленским, после чего в Киев приезжали некоторые немецкие политики, в том числе канцлер, который посетил Украину 16 июня вместе с лидерами Франции и Италии.