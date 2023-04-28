В Чехии сахар подорожал за месяц практически в два раза, что стало самым высоким показателем в ЕС. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщило статистическое бюро ЕС Eurostat.

Отмечается, что цена на сахар в Европейском союзе в марте выросла на 61% в годовом исчислении, что сделало его одним из лидеров по росту цен. При этом самый стремительный рост стоимости наблюдался в Чехии, где его цена выросла на 98%. На втором месте оказалась Эстония, где цены выросли на 97%. За ней следуют Польша (рост на 82%) и Германия (72%). Вместе с тем сахар оказался самым дешевым в Венгрии, где он подорожал только на 17%.

Напомним, Чехия, Польша и страны Прибалтики являются одними из главных инициаторов русофобии в Старом Свете и выступают за усиление антироссийских санкций. В то же время Венгрия не желает рвать отношения с РФ и продолжает делать все, чтобы сохранить торгово-экономические и политические связи с Москвой.

Источник