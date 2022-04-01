Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз оценил, как украинская финансовая система пережила месяц войны и почему печатание денег Нацбанком не драйвит инфляцию.

Есть ли причины для инфляции

За месяц с начала войны НБУ напечатал очень немного денег. Общая печать — это всего 32,9 млрд грн, или 4−4,4% от денежной массы перед началом активных боевых действий. Для страны, ведущей активные боевые действия, это ничто.

Все эти деньги удалось стерилизовать, то есть «связать», так, что они не оказывали влияния на инфляционные процессы. Более того, с учетом стерилизации денежная масса в Украине за месяц уменьшилась (выглядит странно, с точки зрения теории экономических процессов во время войны, но факт).

«Монетарных причин для инфляции нет», — цитируя известное изречение Виктора Андреевича Ющенко двадцатилетней давности. То есть инфляция в Украине — а она есть, и еще будет, и будет большой — вызвана не увеличением предложения денег Нацбанком, не «печатью», а сугубо ожиданиями экономических агентов.

Формула войны — «мы воюем за безопасность мира, ЕС и США отвечают за обеспечение» — действительно работает.

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Как НБУ печатает деньги

Кредиты (рефинансирование) банкам. На начало дня 24 февраля — 127,4 млрд грн, 28 марта — 163,6. Сальдо — прирост рефинансирования, или печать денег — 36,2 млрд грн. Справочно: пик рефинансирования был пройден 9 марта, когда его объемы были 192,4 млрд грн, с тех пор банки возвращают взятые средства.

Покупка ОВГЗ Нацбанком (то, чего очень не стоит делать в мирное время, но во время войны — это оправданная мера) — 20 млрд грн военных облигаций.

Валютные интервенции Нацбанка — покупка-продажа валюты. Когда Нацбанк покупает валюту — это эмиссия, печать средств. Продажа — наоборот. С 24 февраля по 28 марта НБУ продал больше валюты, чем купил (сальдо по доллару — 117 млн, по евро — 618 млн) — на 23,3 млрд грн по официальному курсу.

Итого, совокупная эмиссия: 36,2+20−23,3 = 32,9 млрд грн.

Это очень мало. Особенно для воюющей страны и в которой идет прямое вторжение врага. По сравнению с денежной базой на начало февраля — +4,4%, по сравнению с денежной базой на начало вторжения — около +4%.

Но это не все. Следующий важный фактор влияния, прежде всего на инфляцию, поскольку мы в контексте печати денег боимся именно инфляции, — это стерилизация денежной массы Нацбанком. Сколько напечатанных денег НБУ изымает из обращения, временно «связывая» в депозитных сертификатах. Изъятие «лишней», «избыточной» гривны из активного обращения.

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Объемы депсертификатов НБУ на начало дня 24 февраля — 102,7 млрд грн. 28 марта — 154,2 млрд грн. За это время НБУ временно изъял из оборота более 51 млрд грн — то есть изъял даже больше, чем напечатал. Или, снова повторяя Виктора Андреевича Ющенко, — «монетарных причин для инфляции нет».

Здесь есть нюанс. Сейчас все депсертификаты — это не срочные инструменты, а овернайт и ликвидность, которую банки в любой момент могут использовать, запустить в обращение при необходимости.

Сейчас такой нужды нет, банки ликвидны, даже сверхликвидны (хотя на уровне системы, конечно, у отдельных банков иногда могут быть разрывы ликвидности), поэтому и одновременно возвращают рефинансирование и даже «лишние» деньги, на которые покупают депсертификаты.

Когда появится определенность, какими будут параметры помощи от государства для бизнеса, какими будут параметры кредитования, именно эти деньги (точнее, большая их часть) — это ресурс для кредитования. Он есть.

На вышеуказанные цифры и уравнения стоит посмотреть еще и так:

НБУ «прямо напечатал» 56,2 млрд грн (рефинанс + ОВГЗ). Из них удалось стерилизовать 90% — 51,4 млрд. И за счет продажи валюты уменьшить денежную массу в обращении.

НБУ купил военных облигаций на 20 млрд грн, профинансировав их продажей валюты, полученной в качестве помощи от западных партнеров. «Мы воюем, нас обеспечивают».

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Какие выводы

Финансовая система полностью оправилась от шока начала активных боевых действий. Она работает стабильно, у нее достаточно ликвидности уже сейчас, и она готова к кредитованию.

НБУ отреагировал на шок адекватно, «с запасом», предпринятые им меры — доступ к рефинансированию, валютные и трансграничные ограничения, — позволили пройти первый месяц кризиса без потерь для системы.

То, что гривна за последние две недели подорожала к доллару (продажа населению — с 35 где-то до 33−33,5 грн) — это результат сугубо экономических процессов, такое подорожание является логичным и обоснованным.

Текущие ограничения будут постепенно смягчаться.

Рефинансанс банков сыграл свою положительную роль, и отказываться от него еще рано — банки будут увереннее себя чувствовать, когда и в дальнейшем будут иметь гарантированный источник ликвидности.

Эмиссия еще будет. В основном через канал покупки НБУ военных облигаций. Чтобы эта эмиссия не ускоряла инфляцию, необходима постоянная финансовая помощь западных партнеров — кредиты, макрофинпомощь, гранты, другое официальное финансирование.

Инфляцию будут драйвить негативные ценовые ожидания, а не печать денег.

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