До сих пор в “Личном кабинете” селлера на Wildberries рекламный блок представлен отдельно и свести воедино таблицы с продажами и рекламными расходами — всегда проблема. Мы в JVO первые на рынке и впервые объединили рекламный кабинет со статистикой по продажам, что позволяет нашим клиентам наглядно видеть сквозную аналитику по всем расходам: себестоимости, маржинальности, затратам на логистику и хранение, на комиссию маркетплейса, а также на рекламное продвижение (включая показы, просмотры карточек и заказы по рекламе, CTR и другие метрики) по каждой категории товаров или артикулу.

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