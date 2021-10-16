Москва, 16 октября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов прокомментировал текущее состояние отечественной экономики. Наиболее сложный период уже остался позади, приводит его мнение агентство REGNUM.

Глава Минфина выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказав о мировых тенденциях и их влиянии на Россию.

«Мы считаем, что прошли с наименьшими потерями сложнейший период 2020 года, выходим из него, несмотря на все сложности текущего года, и считаем, что концентрация ресурса на самых главных приоритетах сработала», — отметил Силуанов.

Министр также обратил внимание на опасность инфляции. По его оценке, большой урон мировой экономике нанес именно инфляционный прирост в «странах с резервными валютами».

Мировая экономика

может пойти по сценарию развития стагфляции, предупредил ранее Силуанов. ОН считает, что членам G20 следует взять пример с РФ и нормализовать свою бюджетную и кредитно-денежную политику.

Экономист Алексей Коренев ранее спрогнозировал новый экономический кризис, который может оказаться тяжелее Великой депрессии. Мировые рынки уже сильно перегреты: хотя пузырь еще может надуваться, чтобы он лопнул, хватит и мелочи, цитирует его INFOX.

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