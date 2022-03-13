Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал санкционный флешмоб Запада, назвав происходящее «нарушением всех принципов, всех подходов».

Как отметил Антон Силуанов в эксклюзивном интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1″, то, что мы видим сегодня со стороны Запада, является нарушением всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны».

Но надо понимать, что «ограничения касаются всей мировой торговли».

«И в конечном счёте они рикошетом будут бить и по странам, которые вводят такие ограничения», — считает Силуанов.

Отмечается, что вся мировая экономика

неизбежно будет перестраиваться.

«Это так и будет. Любые ограничения вредят мировой экономике. А ограничения в отношении России, безусловно, почувствуют во всём мире», — заключил министр.

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