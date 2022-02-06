（Источник:Агентство Синьхуа） 10:03.06/02/2022

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул важность китайско-казахстанских отношений для мира и стабильности в регионе и во всем мире.

В пятницу Касым-Жомарт Токаев присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Независимый, безопасный, стабильный и процветающий Казахстан отвечает общим интересам народов Китая и Казахстана. Китай твердо поддерживает Казахстан в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и верит в то, что Казахстан способен обеспечить национальную безопасность и социальную стабильность, заявил Си Цзиньпин.

Китай всегда будет надежным другом и непоколебимым партнером Казахстана, и готов оказать ему содействие в поддержании стабильности, развитии экономики и повышении уровня жизни народа, продолжил он.

Отметив непрерывное развитие отношений между Китаем и Казахстаном за 30 лет после установления дипотношений, Си Цзиньпин выразил надежду на то, что развитие двусторонних отношений вступит в следующий 30-летний золотой период.

Китай и Казахстан, налаживая сотрудничество в рамках совместного строительства «Пояса и пути», реализовали ряд проектов стратегического значения, что принесло пользу народам двух стран и послужило примером международному сообществу, заявил Си Цзиньпин.

Он призвал обе стороны уделять приоритетное внимание сотрудничеству в сфере производственных мощностей, торговли, сельского хозяйства и строительства инфраструктуры и постоянно повышать уровень взаимосвязанности.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость создания новых точек роста в таких областях, как зеленая энергетика, современное здравоохранение, искусственный интеллект, электронная коммерция и цифровые финансы, чтобы совместно построить «Зеленый Шелковый путь», «Шелковый путь здоровья» и «Цифровой Шелковый путь».

Китай заинтересован в углублении сотрудничества с Казахстаном в области безопасности с целью обеспечения безопасности и стабильности для двух стран и региона. С целью продвижения создания еще более тесного сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества Китай готов усилить контакты и координацию с другими государствами-членами этой организации, добавил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит отношениями с Китаем и будет продолжать активно поддерживать и участвовать в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», Казахстан также поддерживает инициативу по глобальному развитию, с которой выступил Си Цзиньпин.

Он выразил благодарность за твердую поддержку, которую оказал Китай Казахстану в противодействии вмешательству извне и защите собственной безопасности и стабильности.

Казахстан, как всегда, будет другом, братом и надежным стратегическим партнером Китая и твердо поддерживать Китай в вопросах, затрагивающих его коренные интересы. Казахстан не будет подвергаться влиянию и вмешательству со стороны внешних сил, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также выразил надежду на скорый визит Си Цзиньпина в Казахстан.

(Редактор:Deng Jie、Русская редакция)

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